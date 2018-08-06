中職》「NOT THE END」 劉芙豪九月主場引退

劉芙豪。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅「小破」劉芙豪職業生涯邁入第15個年頭，今年初劉芙豪便宣布自己將在本季引退，獅隊預計在例行賽主場最後一個周末，於台南棒球場進行替劉芙豪引退儀式。

2004年3月3日劉芙豪披上統一獅的球衣正式亮相，職棒初登場便以全壘打的成績留下深刻的印象，他也成為中華職棒史上首位「生涯首打席擊出全壘打」的本土球員；2016年4月15日更敲出生涯第100隻全壘打，晉升中職史上第6位達成「千安、百轟、百盜壘」的選手，本季在完成多項重要里程碑後，「小破」也將在9月22日進行引退。

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此次劉芙豪JAX個人品牌也與統一7-ELEVEn獅隊共同聯名推出「JAX劉芙豪引退紀念商品」，商品主打小破「引退不是終點，而是另一段棒球旅途的起點」的精神，搭配Logo標語「NOT THE END.」為軸推出紀念商品，邀請球迷一同將劉芙豪「NOT THE END.」的精神延續下去，與芙豪一同見證榮耀感動的時刻。

本次JAX與Unilions合作設計引退系列商品，第一波販售將於本週五中午12：00統一獅官方網站開放訂購，屆時歡迎球迷一同搶購收藏！

本次主視覺由JAX品牌親自操刀設計，以背號56號融合X logo為整體視覺，展現小破速度與力量的破壞形象。（統一獅提供）

整體視覺配色以黑、白、銀、銀灰為設定，兼具時尚與潮流。（統一獅提供）