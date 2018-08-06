足球》英媒組超強市長足球隊 柯文哲獲選為中場核心！

台北市長柯文哲獲英國雜誌選為全球最強市長隊中的中場球員。（取自《MONOCLE》）

〔體育中心／綜合報導〕英國著名的生活時尚雜誌《MONOCLE》最近搭配今年世足賽熱潮，評選出了全球市長界的最佳11人，其中台北市長柯文哲被作者Andrew Mueller選為足球場上的靈魂位置、中場球員（Midfielder）。

內文對柯P的評價是：「台北的市長是一名隨心所欲、特立獨行的組織核心（Playmaker），他可能會同時間讓場上的對手和隊友都形成一片混亂，但他仍舊值得我們冒險起用。」

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其他入選的各國市長，還有比利時梅赫倫市長索莫斯（Bart Somers），他被形容為德國的「足球皇帝」碧根鮑華（Franz Beckenbauer），美國西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）則被形容有阿根廷的球王梅西（Lionel Messi）的模板。

已連任三屆的南韓首爾市長朴元淳，一直以來以「傾聽人民的聲音」作為號召，則被比喻為今年金球獎得主、克羅埃西亞中場大腦「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）。

柯文哲踢足球。（資料照，記者黃耀徵攝）

金球獎得主莫德里奇。（資料照，歐新社）

首爾市長朴元淳。（資料照，歐新社）