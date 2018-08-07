陳偉殷主場先發戰紅雀 今日賽事預告與轉播

陳偉殷。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！

馬林魚將與紅雀進行3連戰，紅雀首戰推出戰績6勝9敗的威佛（Luke Weaver）擔任先發，馬林魚則由戰績3勝8敗的旅美好手陳偉殷坐鎮主場，今年陳偉殷的主場表現都不俗，此役先發對決紅雀會有什麼火花，敬請期待。

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緊接著老虎對上天使，老虎推出6勝9敗，防禦率4.22的波伊德（Matthew Boyd）擔任先發，天使則由4勝6敗防禦率4.94的卓皮安諾（Nick Tropeano）捍衛主場，天使「二刀流」大谷翔平對上左投的波伊德是否出賽，喜愛大聯盟的粉絲，千萬不要錯過囉！

中職部分，在洲際球場則有一場賽事進行，統一獅對上中信兄弟，統一推出馬丁尼茲，象隊則由周磊擔任先發，究竟會是馬丁尼茲笑納本季個人第5勝，或是周磊能收下個人第2勝，喜愛棒球的朋友，記得鎖定電視轉播。

大聯盟

07:00 紅雀vs.馬林魚 FOX體育、FOX體育3台、民視

10:00 老虎vs.天使 FOX體育

日職

17:00 火腿vs.樂天 FOX體育

17:00 巨人vs.阪神 愛爾達體育3台

17:15 羅德vs.軟銀 FOX體育3台

中職

18:35 統一獅vs.中信兄弟 愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

地點:洲際棒球場