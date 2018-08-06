NBA》庫茲馬上演驚人灌籃美技 球哥推特分享（影音）

Kyle Kuzma（ @kylekuzma ）, after teaching fundamental skills to campers all day, destroyed the open run with other counselors at the Jamaal Franklin basketball camp pic.twitter.com/UySs639HMJ — Swish Cultures （@swishcultures） 2018年8月5日

〔體育中心／綜合報導〕湖人潛力新人庫茲馬（Kyle Kuzma）昨日參加業餘籃球賽，多次上演灌籃美技，甚至獲得隊友兼競爭對手「球哥」波爾（Lonzo Ball）的稱讚。

庫茲馬週六參加賈馬爾・富蘭克林（Jamaal Franklin）舉辦的籃球訓練營。身著50號球衣的庫茲馬，在熱身期間頻頻上演灌籃美技而被錄影PO上網，球哥波爾甚至在推特上分享該影片，並寫：「第一和第三個灌籃（驚訝表情）」。

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First and third dunk @kylekuzma https://t.co/Ske5iZoLsx — Lonzo Ball （@ZO2_） 2018年8月5日

庫茲馬引來球哥稱讚的第一個灌籃是空拋彈地自接的單手灌籃，庫茲馬的頭甚至超過了籃框，展現了他的爆發力與彈跳力。

第三記灌籃則是類似前灌籃王拉文（Zach LaVine）的招牌動作，庫茲馬先在三分線外將球輕拋上空，等球回彈到空中時，以左手接球隨即從背後換至右手的扣籃。

針對球哥的稱讚，庫茲馬回應到：「我不是你，不過現在我也有一些彈跳力了哈哈。」

I’m not u but I got a lil bounce now lol https://t.co/eGTGkaVMso — kuz （@kylekuzma） 2018年8月5日

網友也對庫茲馬精彩的灌籃表現感到讚賞。一位名叫GT5的網友打趣寫道：「好的，你今天必須把球衣號碼改成50號了，因為那些灌籃實在是不可思議（灌籃大賽滿分是50分）。」另外也有網友表示「那記背後換手灌籃時在太瘋狂了！」、「哪來的彈跳力！」

庫茲馬灌籃。（資料照，USA TODAY Sports）