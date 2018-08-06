U18男籃》林彥廷成致勝殺手 台灣大勝敘利亞晉級

台灣隊大勝敘利亞，確定晉級複賽。（取自FIBA官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018年亞洲U18青年籃球錦標賽，台灣隊於預賽第二戰碰上敘利亞，我慢熱毛病再犯，次節團隊僅得9分，直到下半場才甦醒。林彥廷轟下全場最高24分，林勵與馬建豪皆貢獻15分，終場台灣隊92：62大勝，確定晉級複賽。

台灣隊半場打得掙扎，尤其次節手感急凍，遭對手拉出10：0的猛攻，半場僅取得2分小幅領先。

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林彥廷轟下全場最高24分。（取自FIBA官網）

易籃再戰，台灣小將猶如猛虎出閘，三分砲火復甦，陳范柏彥與林彥廷內外連線，率隊打出22：7的攻勢，將分差擴大到雙位數。

末節，主帥黃萬隆祭出全場包夾，逼迫敘利亞失誤連連，台灣隊單節再灌進32分，勝負底定。

203公分混血中鋒譚傑龍此戰攻下9分、10籃板，連兩戰籃板數上雙。林彥廷則連兩戰攻下全隊最高分，此戰2分球12投8中，並貢獻兩記三分彈，成為台灣隊最佳攻堅手。

台灣隊將於明晚九點將碰上勁敵南韓，若勝將取得分組第一，直接取得8強門票。若不幸敗北，將以分組第二進入八強資格賽。

林彥廷轟下全場最高24分。（取自FIBA官網）

林勵貢獻15分。（取自FIBA官網）

馬建豪挹注15分。（取自FIBA官網）