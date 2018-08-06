NBA》空拋之城為何夢碎？ 舊將巴恩斯：自尊心作祟

當年的「船長」保羅（左）和總教練D.瑞佛斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前快艇先發小前鋒、NBA著名火爆浪子巴恩斯（Matt Barnes）近日上廣播節目暢談為何當年陣容豪華的快艇隊始終未能奪冠、甚至連第二輪也沒過，並指出自尊心是導致失敗的關鍵。

自2012年前「船長」保羅（Chris Paul）空降快艇，輔以顛峰時的「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）、中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）和射手瑞迪克（J.J. Redick）等球星，瞬間成為冠軍級別的隊伍。然而在2012年到2017年保羅在陣的時間，快艇卻總是因為種種因素未能闖過第二輪，徒留快艇球迷惆悵。

請繼續往下閱讀...

當時擔任先發小前鋒的巴恩斯說：「我們當時真的是全聯盟最有天賦的隊伍之一，但我想最終沒拿到冠軍戒指是我們自己的錯。」

「自尊心」是快艇未能化潛力為實際成績的主因，巴恩斯說。「我總是覺得很奇怪，為何我們在場下能夠平靜地相處，但在場上就是無法團結一致呢？後來我發現，是我們的自尊心作祟。」

曾短暫待過勇士並拿到冠軍戒的巴恩斯認為勇士之所以有別於快艇的地方，正是自尊心這一環。「在勇士，所有球員、球星都放下自己的自尊心，唯一重要的是贏球和奪冠。如果快艇時期得我們能夠做到這一點，我想我們是可能贏下一座冠軍的。」

快艇當年的明星禁區，如今一個都不在。（資料照，法新社）

當年身穿快艇衣的巴恩斯（右）。（資料照，USA Today Sports）