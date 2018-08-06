女壘世錦賽現場直擊》張家興︰連勝菲、墨，才會有晉級8強機會

壘球協會秘書長張家興。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕台灣女壘隊今天遭到荷蘭隊逆轉，以5比6再度輸球，壘球協會秘書長張家興賽後表示，剩下明後天對菲律賓、墨西哥這兩場都一定要贏，才會有晉級8強賽的機會。

張家興表示，今天大部分是都還不錯，前半部還領先，但問題就是出在投手壓制力不夠，我們第2任投手在危機處理上沒有處理好，第3局被拉平分數以後，雖然我們再得1分領先，但後來又再度反攻1分，接著又再被拿下超前分，荷蘭2出局以後1、2壘有人，最後一顆強勁的滾地球，那是可以守下的，但我們二壘手並沒有守下，以失誤收場，非常可惜。

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台灣女壘隊今天對戰荷蘭遭逆轉以1分飲恨。（記者林翠儀攝）

剩下的明天對菲律賓，後天對墨西哥這兩場都一定要贏，才會有晉級的機會，如果再輸掉一場球就沒有機會了。輸了就只能打9到16名的排名賽了。

他表示，大家實力都很接近，但選手都已盡力了。這組有6隊的實力都差不多，比賽都是1分差在輸贏中，昨天輸1分，今天也是輸1分，會比較可惜。王牌投手昨天失常，今天沒下場，心情應該調整過了，現在是背水一戰，再不發威也沒辦法了。

台灣女壘隊出征日本千葉世錦賽，在日台僑組團天天到球場加油，長期支持女壘的瑞士銀行也組了大鼓啦啦隊飛到日本為台灣女將加油，和台灣頗有情誼的千葉縣銚子市也由當地高中生為台灣啦啦隊設計綠色的服裝，展現台日友好的情誼，駐日代表僑務組秘書文君妃也到場慰勞。

先發投手蔡珈菾。（記者林翠儀攝）

擊出二壘安打的賴孟婷。（記者林翠儀攝）

擊出二壘安打的賴孟婷。（記者林翠儀攝）

台灣女壘隊總教練楊賢銘。（記者林翠儀攝）

台僑啦啦隊。（記者林翠儀攝）

日本千葉台灣商會會長、台僑鍾幸昌（左）連日率團到場加油。（記者林翠儀攝）