MLB Live》次局遭遇小亂流 陳偉殷仍沉穩化解危機

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 紅雀 0 0 0 1 0 馬林魚 1 1 3 0

陳偉殷 今日表現 IP H R ER BB SO HR ERA 用球數 2 1 0 0 0 2 0 5.72 34 註解： IP：局數 R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 HR：全壘打 SO：三振 ERA：防禦率

第二局

陳偉殷次局在兩好兩壞情況下，被前隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出安打上壘，謹慎地用高飛球解決下棒吉歐可（Jedd Gyorko），面對德容（Paul DeJong）時，因馬林魚補手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）干擾打擊，讓德容直接上壘，但殷仔穩下心來，先讓貝德（Harrison Bader）敲出飛球接殺，再K掉穆諾（Yairo Muñoz），順利化解失分危機。

第一局

陳偉殷剛開局就飆K，三振紅雀開路先鋒卡本特（Matt Carpenter），讓莫里納（Yadier Molina）擊出滾地球遭刺殺，馬丁尼茲（José Martínez）敲出平飛球接殺出局，殷仔首局僅用了15球就讓對手三上三下。

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而馬林魚首局就給予殷仔適時火力支援，狄崔奇 （Derek Dietrich）一上場就敲出右外野二壘安打，安德森（Brian Anderson）又補上滾動緩慢的一壘安打，狄崔奇快馬加鞭衝回第1分，馬林魚先馳得點。

賽前

〔記者林宥辰／綜合報導〕「我們不想試著解釋它，但或許會試著善用它。」馬林魚隊總教練馬丁利所說的「它」，指的是陳偉殷今年的「主場王」現象，主、客場判若兩人的陳偉殷，成為媒體討論焦點。馬林魚教練團「從善如流」，昨宣布將陳偉殷原本先發日程往後推一日，避開今客場對費城人，改成台灣時間明天早上7點，主場迎戰紅雀隊。

馬林魚先發打線

1.狄崔奇 （Derek Dietrich），LF

2.安德森（Brian Anderson），RF

3.瑞爾穆托（J.T. Realmuto），C

4.鮑爾（Justin Bour），1B

5.卡斯楚（Starlin Castro），2B

6.普拉多（Martín Prado），3B

7.萊多（JT Riddle），SS

8.西耶拉（Magneuris Sierra），CF

9.陳偉殷，P

先發投手：陳偉殷

紅雀先發打線

1.卡本特 （Matt Carpenter），1B

2.莫里納（Yadier Molina），C

3.馬丁尼茲（José Martínez），RF

4.歐蘇納（Marcell Ozuna），LF

5.吉歐可（Jedd Gyorko），3B

6.德容（Paul DeJong），SS

7.貝德（Harrison Bader），CF

8.穆諾（Yairo Muñoz），2B

9.威佛（Luke Weaver），P

先發投手：威佛