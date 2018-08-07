MLB》他轉隊兩週靠這招收服球迷 貼心之舉被讚爆

2018/08/07 07:55

摩斯塔卡司。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕如果走在遇到大明星卻找不到簽名用的筆該怎麼辦？或許當下會感到相當懊惱直接放棄，不過摩斯塔卡司（Mike Moustakas）的粉絲卻意外收到「最棒的禮物」！

摩斯塔卡司在交易截止日前從皇家來到釀酒人，近日他在逛當地超市時被球迷認出，一名小男孩希望能夠索取簽名，然而他跟他姐姐並沒有帶筆在身上，摩斯塔卡司直接霸氣的打開超市還未開封的筆，並直接跟這名球迷說，「不用擔心，我會買下這支筆」，最終這名小男孩除了擁有摩斯塔卡司的簽名外，還免費得到一支筆。

摩斯塔卡司來到釀酒人僅2週的時間，靠著親民舉動收服當地球迷，貼心之舉在網路上曝光之後，網友紛紛喊讚，「之前就遇過他，他對小孩超好！」、「他是個很優秀而且人很好的球員」、「很高興他在釀酒人」、「超愛他的」。

三壘手摩斯塔卡司在皇家8年期間，兩度入選明星賽，是皇家在2015年拿到世界冠軍大賽的關鍵人物，不過他在交易截止日前被送至釀酒人，展開生涯新篇章，8月5日對洛磯轟出轉隊後首轟、本季累計21發全壘打。

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