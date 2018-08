MLB》他轉隊兩週靠這招收服球迷 貼心之舉被讚爆

摩斯塔卡司。(法新社)



〔體育中心/綜合報導〕如果走在遇到大明星卻找不到簽名用的筆該怎麼辦?或許當下會感到相當懊惱直接放棄,不過摩斯塔卡司(Mike Moustakas)的粉絲卻意外收到「最棒的禮物」!

摩斯塔卡司在交易截止日前從皇家來到釀酒人,近日他在逛當地超市時被球迷認出,一名小男孩希望能夠索取簽名,然而他跟他姐姐並沒有帶筆在身上,摩斯塔卡司直接霸氣的打開超市還未開封的筆,並直接跟這名球迷說,「不用擔心,我會買下這支筆」,最終這名小男孩除了擁有摩斯塔卡司的簽名外,還免費得到一支筆。

摩斯塔卡司來到釀酒人僅2週的時間,靠著親民舉動收服當地球迷,貼心之舉在網路上曝光之後,網友紛紛喊讚,「之前就遇過他,他對小孩超好!」、「他是個很優秀而且人很好的球員」、「很高興他在釀酒人」、「超愛他的」。

三壘手摩斯塔卡司在皇家8年期間,兩度入選明星賽,是皇家在2015年拿到世界冠軍大賽的關鍵人物,不過他在交易截止日前被送至釀酒人,展開生涯新篇章,8月5日對洛磯轟出轉隊後首轟、本季累計21發全壘打。

Feel good of the day @Mooose_8 of the @Brewers gets recognized. girl asks if he could sign her Lil bros shirt, no hesitation says yes asks if they have a pen. She’s trying to find an open sharpie, he grabs one rips it open, says ”Don’t worry I’ll buy it.” Signs his shirt and hat! pic.twitter.com/dzhkwg32qU