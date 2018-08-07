NBA》誰是新人王？ ESPN專家公佈季前預測

〔體育中心／綜合報導〕ESPN選秀專家舒密茲（Mike Schmitz）公佈他對於18-19賽季新人王的預測與分析。八位可能人選依序為獨行俠東契奇（Luka Doncic）排第一、太陽狀元艾頓（Deandre Ayton）第二、灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）第三、騎士賽斯頓（Collin Sexton）第四、公牛卡特（Wendell Carter Jr.）第五、國王巴格利（Marvin Bagley）和尼克諾克斯（Kevin Knox）並列第六、老鷹楊恩（Trae Young）排最後第七。

以下是舒密茲的新人王可能人選的排名與分析：

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1.東契奇（選秀順位：探花）

儘管年僅19歲，但成名甚早、已經在世界第二高強度的西班牙籃球甲級聯賽打出名堂的東契奇，預計將能夠立即為獨行俠有所貢獻。身高6呎9吋卻擁有後衛般視野與技術的他，將能夠和體能勁爆的內外搭檔D.史密斯（Dennis Smith Jr.）和D.喬丹（DeAndre Jordan）配合空拋或切入。無疑地，只要東契奇保持健康、適應NBA的比賽節奏，他能夠為自己鎖定新人王的寶座。

球風相當超齡的東契奇。（資料照，路透社）

2.艾頓（選秀順位：狀元）

考量到艾頓高人一等的身體條件，以及太陽目前幾乎沒有禁區戰力的現狀，艾頓將能夠有最充足的上場時間和機會，來累積自己的數據。而他也能跟一哥布克（Devin Booker）組成火力旺盛的內外搭檔。不過防守是艾頓必須努力的方向。

身材體能兼具的艾頓，唯一能阻止他的就是態度。（資料照，美聯社）

3.傑克森（選秀順位：第四）

雖然眾多專家認為傑克森將可能是這屆最好的長人，但現階段傑克森各方面的技術都還很生嫩。另外如果灰熊不希望放棄中生代進入重建，他可能也無法有足夠的機會表現自己。不過，傑克森在夏季聯賽展現的防守能力、外線射程，仍讓人對他的未來感到樂觀。

若能發展成功，球風相當適合大三分時代的傑克森。（資料照，美聯社）

4. 賽斯頓（選秀順位：第八）

雖然詹皇離開後騎士不再是冠軍競爭者，但陣中仍有許多經驗老道的中生代球員，例如：勒夫（Kevin Love）、希爾（George Hill）和柯佛（Kyle Korver），一致的特點都在於能配合賽斯頓的強項：運用速度撕裂對手並傳給外線射手。雖然賽斯頓在夏季聯賽表現亮眼，但不穩定的跳投、偶爾會暴衝的大頭症，將是他需要改進的課題。

雖然身高不高，但有長手和速度的賽斯頓。（資料照，法新社）

5.卡特（選秀順位：第七）

卡特在本次夏聯的表現讓專家們一致好評。不過卡特身處的公牛目前有眾多年輕小將要證明自己，例如：拉文（Zach LaVine）、帕克（Jabari Parker）等。因此他的得分數據可能不會太亮眼。但卡特的優勢在於，即使沒有球權，他還是能夠在各方面都對球隊有貢獻，因此他仍是新人王的競爭者之一。

有全方位身手的卡特。（資料照，法新社）

6.巴格利和諾克斯（選秀順位：榜眼和第九）

巴格利在夏聯的表現普通，但在沒有戰績壓力的國王，他將有最多的上場時間。並且他也擁有過人的體能，能夠在NBA殺進殺出。諾克斯則相反，在亮眼的夏聯表現後，他成功展現了自己的得分潛力。不過這個賽季才剛滿19的他，仍有許多地方需要學習與修正。

有怪物般體能與彈跳力的巴格利。（資料照，美聯社）

選秀會被噓，但馬上打臉尼克球迷的諾克斯。（資料照，法新社）

7.楊恩（選秀順位：第五）

楊恩在夏季聯賽的表現有些掙扎，命中率更是低的可怕。不過以楊恩的特長：瘋狂的外線與組織的能力，將能夠在戰力最差的老鷹盡情發揮，並在短期間繳出足夠競爭新人王的數據。

先天條件很差的楊恩，能否複製大學時期驚人的表現將是一個疑問。（資料照，美聯社）