MLB》5.2局僅被敲1安無失分 殷仔好投暫列勝投

陳偉殷投5.2局、飆3K、2保送，但也僅被敲出1支安打無失分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊陳偉殷今天面對國聯中區第三的紅雀隊，繳出5.2局無失分好投，用球數91球僅被敲出1支安打，送出3次3振、2次保送，退場前是勝投候選人。

陳偉殷開局就三振掉紅雀主砲卡本特（Matt Carpenter），接下來分別用滾地球、平飛球解決兩名打者，首局僅用15球就讓對手三上三下。1局下，馬林魚隊面對紅雀先發投手威佛（Luke Weaver），馬上就有分數斬獲，狄崔奇（Derek Dietrich）率先敲出長打，下一棒安德森（Brian Anderson）也補上一安，幫助馬林魚先馳得點。

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2局上，陳偉殷面對前隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）1好2壞後，被敲出此役首安，謹慎地用高飛球解決下棒吉歐可（Jedd Gyorko），但面對德容（Paul DeJong）時，因主審認定補手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）干擾打擊，讓打者直接上壘，但殷仔臨危不亂，先讓貝德（Harrison Bader）敲出飛球接殺，再K掉穆諾（Yairo Muñoz），順利化解失分危機。

陳偉殷2局下上場打擊遭三振，3局上續投，就輕鬆擁滾地球解決首位打者紅雀投手威佛（Luke Weaver），再用4顆球快速解決紅雀接下來兩名打者，僅用7顆球再度讓對手三上三下。

4局上，陳偉殷該半局面對馬丁尼茲（José Martínez）投出此役首個保送，不過他讓前次安打的歐蘇納敲出高飛球接殺，隊友也以完美的守備相挺解決第2個出局數，接下來殷仔又K掉德容，僅用60球完成前4局投球。

5局上，陳偉殷仍然維持相當好的投球節奏，連續讓7、8棒的貝德、穆諾敲出飛球接殺出局，再用滾地球解決威佛，第三度讓對手三上三下。

陳偉殷在6局上續投，再度三振掉紅雀主砲卡本特，不過與莫里納纏鬥到2好3壞滿球數後，卻讓他選到四壞球保送，下棒馬丁尼茲敲出滾地球，游擊手傳二壘封殺跑者，但卻差了一點沒能完成雙殺，馬林魚也決定更換投手，讓殷仔退場休息。

陳偉殷今天5.2局投出本季代表作，僅被敲1安無失分，飆3K，防禦率下降到5.48，拿下勝投資格。