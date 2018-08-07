NBA》馬刺、暴龍誰更好？ 蓋伊：兩者有天壤之別

曾短暫當過隊友的德羅森（左）和蓋伊（右）將再續前緣。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕曾短暫待過暴龍、現馬刺前鋒蓋伊（Rudy Gay）昨日發表對於前後兩任東家的看法，並表示「有天壤之別」。

蓋伊曾於2013賽季短暫待過暴龍，隨後被交易到國王，上季轉戰馬刺。他將和剛被暴龍交易過來的前龍王德羅森（DeMar DeRozan）再次聚首。當被問到馬刺和暴龍的優劣時，蓋伊如此說：「馬刺最好的地方在於，他們總是善待自家的球員、善待所有工作人員。這在NBA不常見。」、「當雷納德（Kawhi Leonard）為了更大的市場求去的時後，馬刺上下都為他全力支持，然後他們將他交易換來一位完全不被自己球隊支持的德羅森。」因此蓋伊認為：「兩者有天壤之別。」

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身為同樣被暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）冷血交易走的蓋伊，能夠理解德羅森的感受。「（在原先的城市）我們買房、送小孩去當地學校上學。忽然轉到另一個城市並不容易。對德羅森來說，這是完全不同的處境。」

蓋伊將幫助德羅森適應新環境，並調適好被背叛的心情。兩人最近才一同在德魯聯賽（Drew League）亮相。

馬刺的蓋伊。（資料照，美聯社）