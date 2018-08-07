MLB》陳偉殷好投奪第4勝 5.2局無失分率馬林魚止敗（影音）

陳偉殷好投收下第4勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊台灣投手陳偉殷今天先發迎戰排名國聯中區第3的紅雀隊，好投繳出代表作，投5.2局僅被敲1安無失分，退場時球隊以2：0領先，陳偉殷退場時是勝利投手候選人，最終拿下本季第4勝。

陳偉殷今天投5.2局用91，其中54球好球，雖然三振僅3次，還送出2次保送，不過僅被擊出1安打0失分，隊友們也攻守俱佳，首局就先馳得點，卡斯楚也開轟陽春砲，給予陳偉殷火力支援。

請繼續往下閱讀...

陳偉殷遇到最大危機，是2局上1好2壞後，被前隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出此役首安，面對德容（Paul DeJong）時，因主審認定補手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）干擾打擊，讓打者直接上壘，但殷仔臨危不亂，先讓貝德（Harrison Bader）敲出飛球接殺，再K掉穆諾（Yairo Muñoz），順利化解失分危機。

6局上續投，殷仔三振掉紅雀主砲卡本特（Matt Carpenter），與莫里納纏鬥到滿球數後，讓他選到四壞球保送，下棒馬丁尼茲敲出滾地球，游擊手傳二壘封殺跑者，但運氣不佳沒能完成雙殺，也讓殷仔覺得相當扼腕。

而面對下棒今天唯一敲出安打的歐蘇納，馬林魚也作出換投決定，讓赫南德茲（Elieser Hernandez）接替殷仔續投，雖然還是沒能解決歐蘇納，不過赫南德茲用三振抓下最後一個出局數，助殷仔收下勝投資格。

而馬林魚首局就靠著狄崔奇、安德森的連續敲安先馳得點，4局下卡斯楚（Starlin Castro）逮到一顆失投的變速球，一棒扛出左外野大號陽春砲，幫助馬林魚再下一城，以2：0領先紅雀。

而9局換上巴拉克洛（Kyle Barraclough），原希望能靠他關門，不過上來卻遭遇亂流，被敲出2支安打，又四壞保送穆諾，讓對方無人出局攻占滿壘，雖然三振掉代打的王寇頓（Kolten Wong），但卻對卡本特投出四壞保送，免費贈送紅雀1分，隨後也被換下場，所幸換上J.古耶拉（Javy Guerra）後，成功用雙殺打化解危機，終場以2：1擊敗紅雀，殷仔收下勝投。

陳偉殷12天後再度拿下勝投，可惜最後差了1個出局數，無緣再次繳出優質先發，不過他今天投5.2局送出3次三振、2次保送，被擊出1支安打無失分，仍以好投奪下本季第4勝。