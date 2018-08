MLB》陳偉殷咬手套超萌表情 網友：融化了...（影音）

陳偉殷5.2局無失分拿下本季第4勝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕陳偉殷今天在主場表現依舊神勇,主投5.2局只被敲1安無失分,退場時還邊笑邊吐舌,還大咬了一口手套的模樣,讓網友直呼:「太萌啦!」

陳偉殷主場投球威風八面,僅在第2局被歐蘇納(Marcell Ozuna)敲安,德容(Paul DeJong)因妨礙打擊上壘,一度形成一二壘有人的局面,不過,陳偉殷三振穆諾(Yairo Munoz)抓下第3個出局數化解危機。

陳偉殷一路有效壓制紅雀打線,第6局在2人出局一人在壘的情況下被換下場,有趣的是,馬林魚教練馬丁利(Don Mattingly)走上投手丘換投時,陳偉殷露出「超萌」表情,搭配吃手套的畫面,讓網友直呼「超可愛」、「咬手套好萌」、「融化了」。

Wei-Yin Chen can put whatever he wants in his mouth if he's gonna pitch like that. #HomeChen



5.2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 4 K (91 pitches) pic.twitter.com/Wxy4BexRGU