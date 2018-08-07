MLB》陳偉殷咬手套超萌表情 網友：融化了...（影音）

陳偉殷5.2局無失分拿下本季第4勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷今天在主場表現依舊神勇，主投5.2局只被敲1安無失分，退場時還邊笑邊吐舌，還大咬了一口手套的模樣，讓網友直呼：「太萌啦！」

陳偉殷主場投球威風八面，僅在第2局被歐蘇納（Marcell Ozuna）敲安，德容（Paul DeJong）因妨礙打擊上壘，一度形成一二壘有人的局面，不過，陳偉殷三振穆諾（Yairo Munoz）抓下第3個出局數化解危機。

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陳偉殷一路有效壓制紅雀打線，第6局在2人出局一人在壘的情況下被換下場，有趣的是，馬林魚教練馬丁利（Don Mattingly）走上投手丘換投時，陳偉殷露出「超萌」表情，搭配吃手套的畫面，讓網友直呼「超可愛」、「咬手套好萌」、「融化了」。

Wei-Yin Chen can put whatever he wants in his mouth if he's gonna pitch like that. #HomeChen



5.2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 4 K （91 pitches） pic.twitter.com/Wxy4BexRGU — Fish Stripes （@fishstripes） 2018年8月7日

陳偉殷今天用91球投5.2局僅被敲1安無失分，另有2次四壞、4次三振，馬林魚第9局時形成滿壘危機，好在蓋拉（Javy Guerra）上場投球解危讓對手擊出雙殺打，馬林魚最終以2：1有驚無險擊敗紅雀，終止6連敗。