MLB》菜鳥猛打賞 大都會6：4擊倒紅人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會強打菜鳥麥尼爾（Jeff McNeil）今猛打賞，單場3安包括一記陽春砲，助大都會以6：4擊倒紅人。

現年26歲的麥尼爾，近12次打擊就有8支安打。他首局就敲出一壘安打、第四局又在補上兩分打點安打以及第六局一支陽春砲。本季升上大聯盟後打擊率3成64，累積兩轟。隊友佛羅雷斯（Wilmer Flores）和傑克森（Austin Jackson）一樣火力強盛，也都敲3安猛打賞。打線火燙大都會於第六局還保持6：0的絕對領先。

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大都會先發投手辛德加德（Noah Syndergaard）六局前表現優異，但卻在第七局遭遇亂流，被紅人倒追四分，差點被逆轉比賽。幸好終結者布雷文斯（Jerry Blevins）九局上陣未失分，成功結束比賽。辛德加德本場比賽投6.1局飆6K、被敲6安、失4分1保送。第七局的亂流終結了辛德加德連13場失三分以下的紀錄。

紅人部分，除了第七局的四分反撲外，並無太多亮眼表現。先發投手貝利（Homer Bailey）僅投3.1局就被狂敲11安失五分更挨轟，為本場比賽的最大戰犯。

另外，前大都會王牌、剛被交易到紅人的哈維（Matt Harvey），首次重返大都會主場，官方甚至錄製影片感謝他的貢獻，不過現場觀眾有歡呼也有噓聲。

麥尼爾今轟猛打賞。（美聯社）

剛轉隊的哈維。（美聯社）