MLB》巴耶茲攻守俱佳 助小熊客場力克皇家（影音）

2018/08/07 14:11

〔體育中心／綜合報導〕明星內野手巴耶茲（Javier Baez）絕對是小熊今天贏球的重要功臣，不僅在防守方面展現美技，沒收一支可能穿越三壘邊線的長打，個人還貢獻兩支長打，包含超前比數的第25號全壘打，幫助小熊3：1在皇家主場拿下勝利。

二局下半皇家一壘攻占跑者，打擊輪到指定打擊邦尼法西歐（Jorge Bonifacio），他看準一記變化球，強拉到左邊沿著邊線的強勁滾地球，眼看就要穿出去形成長打，甚至帶有一分打點，不過巴耶茲一個飛身撲球把球攔到，馬上轉身將球不落地的傳向一壘，這個美技讓小熊這半局的傷害降到最低。

不光防守，巴耶茲在打擊方面也是火力十足，在六局上半比數持平，巴耶茲大棒一揮，擊出中右外野方向的陽春彈，幫助球隊要回領先，今天全場4支2的表現，其中兩支安打都是長打，並帶有兩分打點，使得小熊能在皇家主場帶走勝利。

本戰小熊先發投手海默斯（Cole Hamels）登板6局被打了7支安打，只失掉1分，防禦率下降到4.38，本季第7勝輕鬆入袋，皇家投手朱尼斯（Jakob Junis）今天也表現不俗，先發5局只挨5支安打，送出8張老K，同樣失掉1分，只可惜隊友火力遭封鎖，終場無關勝敗。

巴耶茲投打表現俱佳。（美聯社）

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