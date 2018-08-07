MLB》陳偉殷「主場王」持續發威 外媒也熱議

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天先發對紅雀投5.2局僅被敲1安0失分，終場以2：1贏球，陳偉殷笑納本季第4勝，而他今年主場防禦率僅1.94，客場卻高達10.27，連馬林魚主帥也無解，「主場塞揚、客場被打趴」的奇妙表現，今日賽後也再度成獲外媒注目。

陳偉殷本季在主場表現威風八面，但換到客場卻表現慘兮兮，還曾創下大聯盟明星賽前主客場成績相差最多的紀錄，這也引來許多外國媒體的關注，還幫他取了一個「主場陳」（Home Chen）的貼切暱稱。

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外國媒體替殷仔取了一個「主場陳」（Home Chen）的貼切暱稱。（圖片取自邁阿密先驅報）

外國媒體替殷仔取了一個「主場陳」的貼切暱稱。（圖片取自SBNation網站）

殷仔的「主場王」現象引起多家外媒討論。（圖片取自太陽前哨報）

原定昨天凌晨1點半陳偉殷將出戰費城人，不過他今年主、客場判若兩人的「主場王」現象，也讓馬林魚教練團決定「從善如流」，將陳偉殷原本先發日程往後推一日，避開客場對費城人，改成今早上7點，在主場迎戰紅雀，他果然也不負眾望，今天5.2局的投球僅被敲出1支安打無失分，也順利搶下自己的第4勝。

而陳偉殷在主場先發的51局中，防禦率只有1.94，11分責失、被敲35安（包含3支全壘打），另外送出18次保送跟43次三振；反觀在客場先發的37又2/3局中，防禦率卻高達10.27，投手責失也達43分、被敲51安（包含11支全壘打），雖然同樣送出18次保送，但僅23次三振，主、客場投球成績落差相當大。

總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後受訪時則表示，據他的觀察，陳偉殷在主、客場賽前準備時，都沒有什麼相異之處，只能說這（主場王）現象有時候就是有可能發生。

「當你看到他（陳偉殷）在為比賽做準備時，感覺不到有什麼不同，不會說他在主場就特別認真，去客場就打混摸魚，賽前例行的準備公事也都一樣。」馬丁利說，「我曾經遇過一個對右投和左投都能打得非常好的球員，但有一年開始突然就打不到左投的球了，所以這是有可能會發生的。」

而馬丁利最後也表示，教練團每次都會把殷仔的「主場王」現象拿出來討論，不過這現象目前卻還在持續，而馬丁利仍期許陳偉殷之後在客場出賽也能投出像主場一樣的好表現。