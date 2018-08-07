MLB》展現王牌架勢 弗里蘭七局無失分僅被敲二安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯王牌弗里蘭（Kyle Freeland）聯手牛棚一起發威，整場僅讓海盜敲二安，終場2：0擊敗海盜。

弗里蘭登板七局飆5K、僅被敲2安、無失分3保送。後援投手戴維斯（Wade Davis）重新振作，投第九局無失分三振二人拿救援成功，本季38次救援有32次成功。洛磯近七戰有三戰因為牛棚放火而輸掉，其中有兩次是戴維斯。

請繼續往下閱讀...

洛磯總教練布萊克（Bud Black）對於兩人的表現表示嘉許，但對於弗里蘭，他還是有所要求：「對我來說，王牌應該是能夠長時間保持高水準，並且入選明星賽，甚至得到塞揚獎。（雖然弗里蘭尚未達標）不過別搞錯，我很喜歡弗里蘭的表現，他一直都很棒。」另外對於戴維斯：「能看到他振作很好。」

洛磯打線於第五局立功。艾倫納多（Nolan Arenado）、帕拉（Gerardo Parra）面對海盜先發瑪斯古夫（Joe Musgrove）先得一分。接著在因雨延遲的32分鐘後，戴斯蒙（Ian Desmond）和艾恩內塔（Chris Iannetta）合力再攻下一分。瑪斯古夫抱怨到是大雨害他失去節奏而失分。他投七局2個三振、被敲4安失兩分。

弗里蘭展現王牌身手，投七局無失分。（法新社）

瑪斯古夫抱怨天氣干擾。（法新社）