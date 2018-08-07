棒球》小馬青棒冠軍戰完封勝 古林睿煬：感謝教練和隊友

由平鎮高中組成的台灣隊2:0擊敗美西隊，勇奪小馬青棒世界冠軍。（桃園市政府教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市平鎮高中組成的台灣青棒代表隊，8月2日前往美國德州參加「2018年美國小馬聯盟帕馬級（17~18歲）世界青棒錦標賽」，台灣隊一路過關斬將，在今日冠軍戰以2比0擊敗美西區洛杉磯隊，勇奪世界冠軍；這也是台灣隊相隔6年再拿下隊史第3座的小馬世青棒賽冠軍，過去2次分別在2012年及2006年。

代表隊將於8月10日下午6時30分返抵國門（桃園國際機場第二航廈），歡迎熱愛棒球的民眾一同到場歡迎台灣小將凱旋歸國。

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這場冠軍爭奪賽，台灣隊與美西區洛杉磯隊實力相當，今日皆派出強投，在前6局互不相讓，台灣隊在2局上靠著對手失誤及3局上以觸身球上壘，但因打擊無法有效串聯未得分；5局上台灣隊林家洧以安打上壘，下一棒顏國晉執行短打戰術上壘，再靠著投手暴投推進至二三壘，江坤宇擊出內野滾地球，可惜林家洧在本壘前遭封殺。

台灣隊在7局上再度開啟攻勢，選手王博玄擊出左外野深遠二壘安打，林家洧獲保送上壘，再靠著強迫取分的戰術與江坤宇的安打，以2比0領先；洛杉磯隊在7局下雖然靠著失誤上壘，但在台灣隊美技守備形成雙殺，終場台灣隊以2比0獲勝，勇奪世界冠軍。

台灣隊今日比賽派出的投捕搭檔為今年中華職棒選秀新星古林睿煬及戴培峰，以完美的默契有效壓制打者，投手古林睿煬今日送出7次三振，僅被擊出2支安打，完投完封對手洛杉磯隊，帶領球隊勇奪世界冠軍。

總教練吳柏宏表示，選手每天在豔陽下訓練備戰，非常辛苦，他感謝選手的付出及桃園市政府教育局的支持，這次冠軍是選手應得的，並勉勵選手在棒球這條路上繼續奮戰。先發投手古林睿煬則表示，很高興能拿到世界冠軍，感謝教練的鼓勵和球隊夥伴在守備跟打擊上的支援，世界冠軍是球隊一起努力的成果。