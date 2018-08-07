MLB》拿下本季第4勝 陳偉殷賽後點出贏球關鍵（影音）

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷在主場出賽就是神勇，今天先發投5.2局僅挨1安無失分，有3個半局讓對手3上3下，率領馬林魚以2：1力挫紅雀，陳偉殷拿下本季第4勝，主場防禦率降到1.94。

陳偉殷用91球有54個好球，6局上先K掉卡本特，保送莫里納後讓馬丁尼茲擊成滾地球，但守備沒能完成雙殺，馬林魚決定不讓他再面對曾經敲安的歐蘇納，陳偉殷只差1個出局數就是優質先發，仍拿到相隔12天的勝投。

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陳偉殷指出，第6局的想法是抓雙殺結束那局，沒能順利拿下有點可惜，教練前次暫停沒說這是他面對的最後1位打者，如果他能續投，因為熟悉歐蘇納，知道歐蘇納對左右投打擊率差異大，唯一的想法是不要失投，就算被安打也沒差，別被長打就好。

陳偉殷表示，這場變化球的量不是普通的多，是特別的多，一開始沒想到捕手會配那麼多變化球，既然結果是他想要的就試試看，投手教練常說「不要怕結果， 結果是無法掌控的，想改變要勇敢去做」，雖然壞球蠻多的，擾亂打者仍發揮效果。

對於被延後1天在主場出賽，陳偉殷認為，教練團刻意讓他在主場先發，也是為了他好，身為球員就別想太多，做自己該做的事情，做不好自己承擔。心態往好的方向想，不需要為了主客場而去做改變。

陳偉殷賽後點出贏球關鍵。（資料照，美聯社）