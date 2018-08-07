NBA》球隊前景不看好？ 灰熊當家主控居然也贊同

曾一度領聯盟最高薪的康利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據NBC Sport報導，灰熊當家主控康利（Mike Conley）近日發表對於球隊新賽季的看法，並表示這將會是「奇怪」的一年。

隨著西部進入軍備競賽，除了勇士、火箭保底季後賽外，剩餘的六個名額將由剩下的13隊競爭。上季僅排名第14名的灰熊，即使休賽季有所補強，外加主控康利傷癒歸隊，能否進季後賽仍不容樂觀。據NBC另一份勝場排名的預測，灰熊也僅被預估將贏下34.5場左右。而當家主控康利也對球隊的未來不樂觀。

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「今年真的跟前八年不同。每年開季前我總是相信我們有機會能夠有所競爭。但這季，儘管我仍然期望球隊能進季後賽並造成各隊的麻煩，但考量到其他球隊都有所升級的情況下，實在只能以奇怪的一年來形容。」康利在受訪時說道。

如果康利能恢復身手，搭配禁區老搭檔M.加索（Marc Gasol）和今年選進的潛力新人傑克森（Jaren Jackson Jr.），灰熊仍可能可以爭取進入季後賽的資格，但絕非冠軍競爭者。反之，如果康利再次因傷報銷、或者是其他意外發生，那灰熊可能必須考慮進入重建。

目前西部除了勇士火箭保前二外，擁有雙星的雷霆、戴維斯（Anthony Davis）坐鎮的鵜鶘、有堅強防守的爵士、詹皇空降的湖人是較看好能進季後賽的隊伍。剩下的名額將由連兩季第九的金塊、人事大異動的馬刺、陣容逐漸完整的獨行俠等競爭。灰熊目前和國王、太陽、快艇、灰狼等較不被看好的球隊屬於第三級戰區。

灰熊倚重的內外搭檔。（資料照，美聯社）