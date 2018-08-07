MLB》白襪內野手曲球太狂 「怪力男」尷尬吞K被虧（影音）

史坦頓遭白襪內野手三振。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕白襪內野手戴維森（Matt Davidson）先前客串投球時投出驚奇，一手高水準曲球讓打者只能望球興嘆，今天登板又繳出佳作，1局被敲1安無失分，還三振了洋基重砲手史坦頓（Giancarlo Stanton），引起網友熱烈討論。

白襪在0：7落後的情況下，9局上推出戴維森關門，面對史坦頓毫無懼色，除了飆出91.6英哩的速球之外，還用大幅度曲球成功引誘史坦頓揮棒送K，現場的白襪球迷歡呼聲四起，史坦頓遭到戴維森三振後露出尷尬笑容走回休息室。

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戴維森主投1局被敲1安，另有1次四壞保送、1三振，本季3次「客串」登板投球都沒有失分，上一位在美聯單季至少3度登板投球，且打出15轟的球員只有1919年貝比魯斯（Babe Ruth）辦到過，這項紀錄連「二刀流」大谷翔平都未達標，他本季9度登板投球、累計11發全壘打。

雖然最終白襪以0：7落敗不敵洋基，戴維森的投球表現意外成為比賽一大亮點，球迷紛紛大讚，「他根本是投手吧」、「完美終結者」、「太狂了」，網友同時也虧了史坦頓一番，「真的好糗」、「揮空不意外」。

白襪戴維森客串投球再度引發討論。（法新社）

