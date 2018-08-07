中職》桃猿補強投手戰力 新外援卻遭爆曾猥褻姪女

Lamigo桃猿隊宣布今日簽進來自於奧勒岡州立大學的明星投手「捍力克」。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊宣布今日簽進來自於奧勒岡州立大學（Oregon State University）的明星投手Luke Heimlich，中文名為「捍力克」，補強外籍投手的戰力，不過這位美國大學棒球潛力新星，卻遭爆料青少年時期曾猥褻6歲姪女，所以才會連兩年在大盟選秀會落榜。

捍力克出生於1996年2月3日。身高183公分、體重90公斤的捍力克是名左投手。就讀華盛頓皮阿拉普高中（Puyallup High School）時期就已經展現驚人的棒球天賦以及投手丘上的壓制能力。捍力克於高三時期拿下11勝0敗，防禦0.66的成績稱霸華盛頓州，大學時期則在奧勒岡州立大學（Oregon State University）發展。



捍力克在大學時期想當然成為奧勒岡州立大學棒球隊的王牌投手。在2017年，捍力克以大學三年級之姿，在太平洋十二校聯盟投出防禦率0.81全國最佳的成績，並被評為太平洋十二校聯盟年度最優秀投手。捍力克在2018年以2.42的自責分率獲得了15勝1負的戰績，並再次被評為太平洋十二校聯盟年度最優秀投手，在國家大學體育協會（NCAA）當中擁有明星般優異的投球身手。

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然而《奧勒岡人報》記者2017年選秀前在例行背景調查時意外發現，捍力克15歲時曾猥褻家族6歲女童，是登記在案的性犯罪者，必須定期向警局報到，去年他沒辦理登記，由於監控期還沒滿，相關資料尚未刪除。

當年消息一出，大聯盟官網馬上就相選秀新人專區中介紹捍力克的影片移除，而包括小熊、水手在內，至少有5位球隊總經理在當年陸續表態「不可能挑他」、「應該不會選」。

而美國媒體《今日美國報》今年6月就報導指出，在今年大聯盟業餘選秀會，歷經40輪、1214名球員找到歸宿之後，悍力克卻連2年落選，許多上榜的球員雖然都明顯不如他，但30支球隊沒人卻敢選他，等於遭大聯盟變相封殺。

在確定加盟Lamigo桃猿隊之後，捍力克將展開個人首次在亞洲職棒發展的生涯，他已於今日抵達台灣。目前捍力克被安排隨著二軍練球，讓自己進入最佳的狀況，為接下來的中華職棒球季賽作準備。

根據《中央社報導》桃猿領隊劉玠廷在受訪實僅提到，球隊一直在掌握捍力克的狀況，他是一位表現全面的投手，「在美國擁有頂尖球季，選秀第一輪的身手卻沒有舞台發揮是很可惜的」。

奧勒岡州立大學王牌投手海姆立克被媒體披露曾猥褻6歲女童，炙手可熱的行情瞬間暴跌，陸續被數支大聯盟球隊從鎖定名單上除名。（取自網路）