中職》「捍力克沒舞台很可惜」 劉玠廷：請把握機會欣賞他的表現

捍力克在高中和大學時期都展現驚人棒球天賦。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天宣布簽下來自美國奧勒岡州立大學的明星投手捍力克（Luke Heimlich），但他卻曾在15歲時猥褻當時6歲的姪女，並簽下認罪協商，導致大聯盟選秀落選。對此過往，桃猿領隊劉玠廷沒有正面回應，他說：「捍力克在美國擁有頂尖的球技，選秀第一輪的身手卻沒有舞台發揮是很可惜的！」

捍力克在高中時期就嶄露驚人天賦，高三拿下11勝0敗，防禦率0.66，大學前2年都被評選為太平洋12校聯盟年度最優秀投手。

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這樣優秀的身手，卻連2年投入美國大聯盟選秀，都沒有獲得任何球團青睞，原因是捍力克曾在2011年、15歲時在自己的房間內猥褻年僅6歲的姪女。根據法庭紀錄，捍力克當時「脫下6歲姪女的內褲，觸摸她用來上廁所的地方的內部和外部，6歲女孩要他停下，但卻被他拒絕」。

桃猿領隊劉玠廷表示，球隊一直有在掌握捍力克的狀況，他是一位表現全面的投手，桃猿已經取得捍力克所屬大學俄勒岡州立大學以及美職球團推薦函，也備妥捍力克在台發展相關文件。

劉玠廷表示：「以捍力克的身手，也許很快就會回到美國職棒發展，請球迷把握機會，好好欣賞捍力克球場上的表現！」

Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（資料照，記者黃志源攝）