中職》捍力克可以郭修延不行？ Lamigo遭網友疑雙重標準

郭修延因酒後疑似猥褻女大生遭桃猿開除。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今日簽進來自奧勒岡州立大學（Oregon State University）的明星投手捍力克（Luke Heimlich），但這名投手有著猥褻前科遭大聯盟默契封殺。桃猿去年就曾因為類似理由開除前新人王郭修延，如今簽下捍力克也令網友質疑是否有雙重標準。

根據《奧勒岡人報》記者在2017年選秀前的例行背景調查時發現，捍力克在15歲時曾猥褻家族6歲女童，是登記在案的性犯罪者，也因此他曾參加兩次大聯盟選秀都落選，可以說變相遭到大聯盟默契封殺，今年一度傳出皇家隊想將他納入麾下，最後卻無疾而終。

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桃猿隊前新人王郭修延，去年也被周刊報導他在酒後爬牆入侵一名女大生的房間，疑似對女大生進行猥褻行為，當時桃猿隨即開除這名前新人王，並發出說明原因：「本球團郭修延選手因酒後產生脫序行為，嚴重違反球隊規定，本球團予以開除處分，永不錄用。」但當時桃猿並未透露詳細情況。

今日桃猿簽下這名極具爭議的美國大學明星投手，也引發網友議論，質疑Lamigo球團這次為了贏球，連道德都可以不要：「性侵幼女這種人神共憤的都敢簽，不愧是道德最高的LM。」、「太子你自己賠光票房跟名譽 自行負責」、「有身手 性侵幼女就可以原諒的」、「為了贏球連基本的道德都可以不要 越看越想吐」

捍力克有著猥褻女童前科。（桃猿提供）