洋基沙巴西亞先發戰白襪 今日賽事預告與轉播

沙巴西亞。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

大聯盟例行賽持續進行，早上8點由洋基作客迎戰白襪，洋基推出沙巴西亞（C. C. Sabathia）先發，對上白襪的羅培茲（Reynaldo Lopez）。洋基近況不佳，上週與紅襪的四連戰被橫掃後，目前落後紅襪達9場勝差。而沙巴西亞近2戰皆投不滿5局，今天能否將局數拉長會是洋基能否取勝的關鍵。另外，早上10點還有天使出戰老虎的比賽，喜愛棒球的朋友們，記得鎖定電視轉播囉！

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中職方面，新莊球場晚間6點35分由Lamigo桃猿出戰富邦悍將。猿隊推出尼克斯先發，悍將派出羅力主投。猿隊上週末的三連戰遭獅隊橫掃，吞下五連敗，尼克斯今天肩負止敗的重任。喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

日職今天將有3場轉播要帶給球迷朋友，分別是巨人迎戰阪神、歐力士挑戰西武，以及日本火腿面對樂天。旅日台將陽岱鋼的表現能否回穩仍是球迷們關注的焦點。

MLB例行賽

08:00 洋基@白襪 FOX體育

10:00 老虎@天使 FOX體育3台

CPBL例行賽

18:35 Lamigo桃猿@富邦悍將 WinTV綜合台、愛爾達體育2台、愛奇藝

NPB例行賽

17:00 阪神@巨人 緯來體育台、愛爾達體育3台

17:00 西武@歐力士 FOX體育

17:00 樂天@日本火腿 FOX體育3台