中職Live》林智勝達成生涯第1500支安打 獅 4：5 象

2018/08/07 20:05

球隊

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第五局

五局上，陳傑憲一上場就敲出左外野陽春彈，吳桀睿獲得觸身球保送，但郭阜林擊出外野飛球出局、蘇智傑擊出雙殺打。

第四局

四局下，一出局後林智勝敲出安打，同時也是生涯第1500支安打。下一棒林書逸點出內野安打，加上黃鈞聲的觸身球保送，象隊一人出局攻佔滿壘。隨後馬丁尼茲發生暴投，加上岳東華的外野犧牲打，象隊超前比分。下一棒王威晨再度點出內野安打，帶有一分打點，並完成第32次盜壘。四局打完，象隊5：3領先獅隊

四局上，二出局後莊駿凱點出內野安打，但隨後盜壘失敗。

第三局

三局上，王威晨率先擊出安打，陳偉漢擊出外野飛球出局，陳子豪敲出內野滾地球上壘，但一壘跑者出局。下一棒周思齊擊出內野滾地球出局。

三局上，一出局後蘇智傑保送上壘，但鄧志偉擊出外野飛球出局，高國慶擊出內野滾地球出局。

林書逸敲三壘安打並帶有打點。（記者廖耀東攝）

林書逸敲三壘安打並帶有打點。（記者廖耀東攝）

林智勝首打席貢獻打點。（記者廖耀東攝）

第二局

二局下，周思齊率先保送上壘，下一棒詹子賢擊出二壘安打。象隊無人出局攻佔二、三壘。林智勝擊出內野滾地球出局，帶有一分打點。隨後林書逸補上一分打點三壘安打，象隊追到一分差。但黃鈞聲、岳東華無法建功。

二局上，一出局後陳傑憲敲安，但隨後盜壘失敗。下一棒吳桀睿遭到三振。

蘇智傑首局敲三分彈。（記者廖耀東攝）

蘇智傑首局敲三分彈。（記者廖耀東攝）

蘇智傑首局敲三分彈。（記者廖耀東攝）

第一局

一局下，王威晨擊出中外野飛球出局，陳偉漢內野滾地球出局，下一棒陳子豪遭到三振。

一局上，陳傑憲擊出內野飛球出局，但吳桀睿、郭阜林連續敲出安打，下一棒蘇智傑轟出三分砲。二出局後高國慶、唐肇廷再補上安打，但陳重羽無法延續攻勢。

二局上，陳傑憲盜壘失敗。（記者廖耀東攝）

獅隊先發投手馬丁尼茲。（記者廖耀東攝）

象隊先發投手周磊。（記者廖耀東攝）

兩隊先發名單：

統一獅

棒次

中信兄弟

陳傑憲  SS

1

王威晨  3B

吳桀睿  2B

2

陳偉漢  SS

郭阜林  3B

3

陳子豪  RF

蘇智傑  LF

4

周思齊  DH

鄧志偉  DH

5

詹子賢  LF

高國慶  1B

6

林智勝  1B

唐肇廷  RF

7

林書逸  CF

陳重羽  C

8

黃鈞聲  C

莊駿凱  CF

9

岳東華  2B

馬丁尼茲

先發

周磊
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