LPGA》裙襬搖搖台灣錦標賽10月登場 曾雅妮領銜出擊

2018 裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽10月25至28日在桃園大溪球場點燃戰火，今召開賽事發布記者會。（記者朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018 裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽10月25至28日在桃園大溪球場點燃戰火，今召開賽事發布記者會，屆時世界頂尖女子高球選手將來台獻技，讓球迷一飽眼福。

裙襬搖搖台灣錦標賽今年邁入第8年，首度移師桃園大溪球場，將延續過去傳統，場邊擺上具有台灣當地特色的裝置藝術，去年備受好評的立體花束背板也會延用；裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松透露，屆時還有18位插畫家加入，一同打造今年的場地藝術設計。

請繼續往下閱讀...

去年的裙襬搖搖高球賽，4天賽事吸引超過5萬名觀眾入場，決賽當天進場人數更突破3萬2000人，王政松也期待，今年移師桃園，能有更多熱愛高球的球迷前來觀賽，加上選手陣容更豪華，目標突破去年決賽日的3萬2000人。

按照LPGA規定，屆時的參賽者將以9月份世界排名前61名的球員為主，台灣高球天后曾雅妮預計也會回台參賽，王政松透露，外卡部分預計邀請南韓性感高球女神安信愛。

此外，多年來深耕台灣高球運動的王政松，今年當選高球協會理事長，他表示這意味著他肩上的責任更重了，「不只是得把比賽辦好，也得讓台灣選手在今年的台灣錦標賽中，取得好的名次和積分，為進軍2020東京奧運做準備。」

2018 裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽10月25至28日在桃園大溪球場點燃戰火，今召開賽事發布記者會。（記者朱沛雄攝）