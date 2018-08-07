日職Live》陽岱鋼右外野全壘打！ 阪神6：4巨人

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球隊
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
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8
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9
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R
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H
|
E
|
阪神
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4
|0
|0
|0
|2
|6
|6
|0
|
巨人
|
0
|1
|0
|1
|1
|4
|4
|0
第五局
這局阪神靠著福留孝介以及糸井嘉男的兩支二壘安打打下兩分，更將巨人先發內海哲也打下場。
請繼續往下閱讀...
下個半局，巨人大成卓三馬上擊出右外野陽春全壘打回應，石川慎吾三壘滾地出局。輪到陽岱鋼第三次上場打擊，他擊出右外野方向全壘打，幫助球隊追到4：6落後。
第四局
內海哲也這局三上三下送出一張老K。
山本泰寬三壘滾地球出局，麥基與岡本和真接連選到四壞保送上壘，龜井善行出局後，長野久義再次擊出右外野安打帶有一分打點，四局打完，巨人2：4落後。
第三局
內海哲也解決首棒的北條史也後連續送出兩次四壞保送，不過他隨即三振掉今天對他擊出滿貫砲的羅薩里奧。陽川尚將也遭三振出局。
陽岱鋼在兩出局後被一顆內角速球三振，今天陽岱鋼兩次三振都是站著被三振出局。
第二局
內海哲也回穩送出三上三下。
長野久義在兩出局後擊出左外野陽春彈回敬對手，巨人1：4落後。
【一軍】二回、#長野久義 選手の今季10号ソロ本塁打！入団から9年連続2ケタ本塁打！GLSでは試合終了までネット生中継！詳しくはhttps://t.co/UK3tJ8ScKt #ジャイアンツ #巨人 #giants #奮輝 pic.twitter.com/ABWoddyn48— 読売ジャイアンツ（Giants） （@TokyoGiants） 2018年8月7日
長野久義擊出陽春彈。（圖片取自讀賣巨人推特）
第一局
首局阪神就發動進攻，靠著糸原健斗、糸井嘉男安打及福留孝介的保送形成滿壘，洋砲羅薩里奧直接敲出一發中左外野深遠滿貫彈，幫助阪神在一出局就豪取四分。
陽岱鋼首打席遭到岩貞祐太漂亮的外角變化球三振，山本泰寬以及麥基都無法擊出安打，三出局。
陽岱鋼睽違7場比賽後再次先發。（圖片取自讀賣巨人粉絲團）
|讀賣巨人
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守位
|
棒次
|
阪神
|
守位
|
陽岱鋼
|
CF
|
1
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糸原 健斗
|
2B
|
山本泰寬
|
SS
|
2
|
北條 史也
|
SS
|
麥基
|
3B
|
3
|
福留 孝介
|
LF
|
岡本和真
|
1B
|
4
|
糸井 嘉男
|
RF
|
龜井善行
|
LF
|
5
|
羅薩里奧
|
1B
|
長野久義
|
RF
|
6
|
陽川 尚将
|
3B
|
馬丁尼茲
|
2B
|
7
|
中谷将大
|
CF
|
大成卓三
|
C
|
8
|
梅野隆太郎
|
C
|
內海哲也
|
P
|
9
|
岩貞祐太
|
P
|
內海哲也
|
先發
|
岩貞祐太