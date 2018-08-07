日職Live》陽岱鋼右外野全壘打！ 阪神6：4巨人

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 阪神 4 0 0 0 2 6 6 0 巨人 0 1 0 1 1 4 4 0

第五局

這局阪神靠著福留孝介以及糸井嘉男的兩支二壘安打打下兩分，更將巨人先發內海哲也打下場。

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下個半局，巨人大成卓三馬上擊出右外野陽春全壘打回應，石川慎吾三壘滾地出局。輪到陽岱鋼第三次上場打擊，他擊出右外野方向全壘打，幫助球隊追到4：6落後。

第四局

內海哲也這局三上三下送出一張老K。

山本泰寬三壘滾地球出局，麥基與岡本和真接連選到四壞保送上壘，龜井善行出局後，長野久義再次擊出右外野安打帶有一分打點，四局打完，巨人2：4落後。

第三局

內海哲也解決首棒的北條史也後連續送出兩次四壞保送，不過他隨即三振掉今天對他擊出滿貫砲的羅薩里奧。陽川尚將也遭三振出局。

陽岱鋼在兩出局後被一顆內角速球三振，今天陽岱鋼兩次三振都是站著被三振出局。

第二局

內海哲也回穩送出三上三下。

長野久義在兩出局後擊出左外野陽春彈回敬對手，巨人1：4落後。

長野久義擊出陽春彈。（圖片取自讀賣巨人推特）

第一局

首局阪神就發動進攻，靠著糸原健斗、糸井嘉男安打及福留孝介的保送形成滿壘，洋砲羅薩里奧直接敲出一發中左外野深遠滿貫彈，幫助阪神在一出局就豪取四分。

陽岱鋼首打席遭到岩貞祐太漂亮的外角變化球三振，山本泰寬以及麥基都無法擊出安打，三出局。

陽岱鋼睽違7場比賽後再次先發。（圖片取自讀賣巨人粉絲團）