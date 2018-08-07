MLB》施暴案後首次登板 歐蘇納完美表現獲首勝

歐蘇納身穿太空人制服的初登板，5球解決3打者。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因違反聯盟家暴政策被禁賽75場，隨後在季中交易到太空人隊的歐蘇納（Roberto Osuna），今天正式登板，他只花5顆球就取得三個出局數，並且藉著隊友第九局的反撲拿下本季第1勝，賽後歐蘇納表示，能夠幫助球隊取得勝利是件不可思議的事。

歐蘇納在五月時因為被控涉嫌對女性施暴，因此遭到聯盟禁賽長達75場。太空人總管魯諾（Jeff Luhnow）也發布聲明歡迎歐蘇納，肯定歐蘇納能為過去的行為負起全責、主動配合調查，並完全遵守太空人隊的暴力零容忍政策。

請繼續往下閱讀...

歐蘇納今天在第八局下半登板上場，他僅花五顆球就連續解決掉巨人隊三名打者，其中還包含巨人明星補首波西（Buster Posey）以及前「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）。太空人在第九局靠著岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）的三分彈超前比數，最後以3：1拿下這場比賽，也讓歐蘇納獲得本季1勝。

歐蘇納接受訪問。（美聯社）

賽後歐蘇納接受訪問時表示，能和這麼棒的隊友待在這支這麼棒的隊伍上，很容易就讓人忘記場上的事情，能夠在這支球隊打球，並給予這支球隊幫助是件不可思議的事情。他也說自己非常喜歡太空人隊的隊友，歐蘇納表示他們都對他相當尊重，讓他感到很舒適。

季中太空人隊因不信任原先的終結者翟爾斯（Ken Giles），將他以及兩位小聯盟選手伊同送往藍鳥，以換取這名23歲的年輕終結者，去年歐蘇納出賽66場，收下39次救援成功，連續三年都獲得20次以上的救援成功。