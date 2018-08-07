田徑》中國短跑賽電地主「三哥」「全台最速男」楊俊瀚受關注

楊俊瀚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣田徑代表隊赴中國大連參加短跑群項賽第一、二站，賽事今天落幕，楊俊瀚分別在100公尺、200公尺與男子400公尺接力出賽，100公尺與200公尺兩項都拿下金牌，其中100公尺決賽，他跑出10秒22，力退中國百米三哥許周政的10秒24。

由於中國短跑群項賽要累積積分，台灣選手算是邀請出賽，決賽成績不計名次，楊俊瀚3日在第一站100公尺決賽衝出10秒22成績，高居首位，受到中國媒體關注，他的對手許周政也將參加雅加達亞運。

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楊俊瀚今天則是在200公尺預賽先跑出20秒58，決賽則是以20秒69，再度擊敗中國各省好手，第二名是廣東駱文熠的21秒18，楊俊瀚輕鬆獲勝。

台灣隊總教練孫念祖表示，這次來大連碰上當地60多年來最高溫，體感溫度比高雄更炎熱，但選手表現都不錯，這趟來中國主要是幫助選手在亞運前找到比賽感覺。

不僅楊俊瀚維持水準，400公尺跨欄好手陳傑跨出49秒88，400公尺選手楊隆翔則有47秒02表現，男子400公尺接力以亞運陣容出賽，跑出39秒53，孫念祖表示．大家都有正常演出。

代表隊預計明天回台，週五參加授旗典禮，21日搭機前往雅加達。

陳傑。（資料照，記者陳志曲攝）

楊隆翔。（資料照，記者林正堃攝）