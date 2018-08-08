棒球》發生什麼事？他搬出垃圾桶還怒嗆主審「滾回家吧」（影音）

球員擺垃圾桶在本壘板前，引發熱議。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕球員比賽中不滿判決可能會與裁判發生口角爭執，但一位美國棒球獨立聯盟的球員卻直接拿垃圾桶擺在本壘板前，怒嗆主審「滾回家吧」，引起外界熱烈討論

Fargo-Moorhead RedHawks隊的外野手Brennan Metzger，因吞下三振不滿好壞球判決，當下就與主審發生爭執，雖然總教練隨即上場將他拉開，避免進一步衝突，不料，Metzger被驅逐後直接從休息室搬出一個垃圾桶，擺在本壘板前諷刺主審，並撂下一句「滾回家吧」。

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如此失控的行徑被放上網路後，隨即引起眾人關注，有網友開玩笑表示，「看來他已經計劃很久了吧」、「支持他這麼做」、「應該要將他帶到白宮表揚」，但也有人認為這樣的作法實在太誇張了。

This is some next-level umpire trolling. （via @FMRedHawks） pic.twitter.com/Wtk9SKgq5F — SportsCenter （@SportsCenter） 2018年8月7日

Metzger放垃圾桶在本壘板的影片被各大媒體轉發，頓時成為最火紅的話題人物，他笑著說，「這大概是我最受關注的一刻，我從沒想過我會因為這樣登上體育中心（的推特），我的本意並非如此，但我一早醒來就收到超過50則簡訊。」

Metzger提到當時的情況，「我跟裁判說『你這樣簡直是毀了我』，接著他就將我趕出場。」Metzger表示，他認為裁判的行為簡直是『垃圾』，第一時間便興起搬出垃圾桶的念頭。

雖然因此獲得外界關注，但Metzger坦言這不是一名球員應有的行為，「我為那些在場邊看球的小朋友感到抱歉。」