棒球》發生什麼事？他搬出垃圾桶還怒嗆主審「滾回家吧」（影音）

球員擺垃圾桶在本壘板前,引發熱議。(取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕球員比賽中不滿判決可能會與裁判發生口角爭執,但一位美國棒球獨立聯盟的球員卻直接拿垃圾桶擺在本壘板前,怒嗆主審「滾回家吧」,引起外界熱烈討論

Fargo-Moorhead RedHawks隊的外野手Brennan Metzger,因吞下三振不滿好壞球判決,當下就與主審發生爭執,雖然總教練隨即上場將他拉開,避免進一步衝突,不料,Metzger被驅逐後直接從休息室搬出一個垃圾桶,擺在本壘板前諷刺主審,並撂下一句「滾回家吧」。

如此失控的行徑被放上網路後,隨即引起眾人關注,有網友開玩笑表示,「看來他已經計劃很久了吧」、「支持他這麼做」、「應該要將他帶到白宮表揚」,但也有人認為這樣的作法實在太誇張了。

This is some next-level umpire trolling. (via @FMRedHawks) pic.twitter.com/Wtk9SKgq5F