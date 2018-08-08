中職》桃猿簽涉性侵洋投捍力克 連美媒都注意到了

奧勒岡州立大學明星投手捍力克（Luke Heimlich）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨天宣布簽下奧勒岡州立大學明星投手捍力克（Luke Heimlich），不過他因在15歲時涉嫌性侵家族6歲女童，連兩年參加大聯盟選秀都落榜。捍力克轉戰中職的新聞，也紛紛引起部分外國媒體來報導。

桃猿新洋投涉性侵 中職可能要求停聘

《美國雅虎》撰文，傳聞大聯盟皇家隊和金鶯都想簽下捍力克，但他們都考慮到可能會引發反彈，甚至還與大聯盟官方協商，盼能解決此問題。

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該文指出，Lamigo桃猿宣布簽下捍力克，人也已到台灣，猿隊官方臉書也發出捍力克加盟的消息，但卻沒有提到他曾有犯罪紀錄的事情。該文發布後約9小時，引起約1000則的討論，許多評論都讚賞球隊簽下頂尖人才，但很明顯似乎有粉絲不清楚有這段犯罪紀錄的歷史。

《美國雅虎》報導，中華職棒是台灣最高等級的殿堂，球員中還有一些來自日本、或是美國小聯盟的選手。選手們平均每月約可拿到5000美元至12000美元，但據了解外籍球員可以拿到更多。不過，這聯盟在過去20年來，曾發生簽賭醜聞。

該文也談到，捍力克可能會因他過往的犯罪紀錄，中職聯盟不會讓他登錄。被否決不會讓人感到意外，去年中信兄弟曾簽下洋投凱爾（Kyle Simon），但因有藥物濫用的醜聞，很快就遭到解約；這篇文章也提到，2013年的桃猿新人王郭修延因猥褻行為遭中止合約。