MiLB》詭異！無安無保送 投手丟「準完全比賽」仍輸球

費城人高階1A清水市長尾鮫整場比賽沒有安打、也沒有獲得保送，最後竟拿下勝利。（圖片取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕昨天的小聯盟出現一場詭異的比賽，費城人高階1A清水市長尾鮫（Clearwater Threshers）與洋基高階1A坦帕鰱魚（Tampa Tarpons）打一日兩戰，其中雙重賽第二戰，清水市長尾鮫整場沒有安打、也沒有獲得保送，卻靠著本季新規定的「突破僵局制」，以1：0贏球。

小聯盟規定，若遇到雙重賽，比賽只要打7局。本季還實施一項新規定，小聯盟為了縮短比賽時間，今年實施「突破僵局制」，正規9局例行賽打完還是平手時，第10局開始，進攻方上個半局最後出局的球員，將站上二壘壘包。

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清水市長尾鮫在昨天（美國時間週一）的雙重賽首戰以4：3贏球，第二戰坦帕鰱魚先發投手Deivi Garcia投7局飆12次三振沒被敲安，投出「準完全比賽」，封鎖清水市長尾鮫打線；但坦帕鰱魚前7局敲了3支安打，卻無法攻下分數，雙方打進「第8局」的延長賽。

延長賽開始採用「突破僵局制」，清水市長尾鮫選手Luke Williams先攻佔二壘，坦帕鰱魚這局換投手Christian Morris接替投球。清水市長尾鮫先靠對方接球失誤，無人出局攻占一、三壘，1出局後，清水市長尾鮫打者Daniel Brito敲內野滾地球護送三壘跑者回來，攻下全場唯一的分數，終場就以1：0贏球，一日兩勝。

延長賽新規則是現任大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）的政策，但這規定很難在大聯盟實施。