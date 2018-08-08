MLB》索托5度上壘寫紀錄 哈波、齊默曼背靠背開轟灌5打點退勇士

哈波敲出本季第27轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國民今天在主場與勇士進行雙重賽，國民早場以1：3不敵勇士，而晚場單場狂掃12安，哈波（Bryce Harper）和齊默曼（Ryan Zimmerman）背靠背開轟，19歲小將索托（Juan Soto）單場雙安3保送，寫下大聯盟第2年輕單場5次上壘的紀錄，國民終場以8：3大勝勇士。

國民攻勢集中在4、8兩局，哈波率先在4局下敲出本季第27轟，助隊追平，而下一棒齊默曼背靠背開轟，單局灌進4分超前，6局下靠著2安4保送再度攻下4分，哈波5支2、貢獻2分打點，齊默曼則是3安猛打賞3打點，勇士庫柏森（Charlie Culberson）在9局上率先敲出陽春砲追分，雙重賽2場都開砲，無奈差距太大，國民終場以8：3獲勝。

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國民先發投手羅德里奎茲（Jefry Rodriguez）主投5局挨3安失1分，另有1次保送和3次三振，收下大聯盟首勝。

索托此役上壘率百分百，2打數2安打，並獲得3次保送，他也以19歲286天成為自1975年Robin Yount（19歲229天）之後，第2年輕完成單場至少5次上壘的球員。而他在早場敲出本季第14轟，是大聯盟史上未滿20歲全壘打數第5多的。