MLB》水手「國王」被遊騎兵打爆 這球投出竟狂笑老隊友（影音）

〔體育中心／綜合報導〕水手與遊騎兵進行3連戰，塞揚名投赫南德茲（Felix Hernandez）和貝爾崔（Adrian Beltre）這組老隊友又再次碰頭，兩人今天首次碰頭都笑了。

貝爾崔過去效力水手期間，和赫南德茲當了5年的隊友，兩人培養出有如兄弟般的情誼，儘管貝爾崔轉隊至遊騎兵，他們仍是相當好的朋友，而只要在場上碰面，也總是會製造相當逗趣的畫面。

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今天赫南德茲掛帥先發，2局下直接以一記78.2英哩的曲球戲耍前隊友，讓貝爾崔吞下三振，還獻上無情的狂笑，而貝爾崔只能帶著尷尬笑容走回休息室。

不過，赫南德茲談到此戰的表現恐怕笑不出來，3局下接連被敲4支安打掉4分，隊友守備又出現漏洞，5局下普洛法 （Jurickson Profar）夯出一發三分砲重創水手，6局下再被歐多（Rougned Odor）和貝爾崔重砲狙擊，赫南德茲先發6局被敲8安、失11分有7分自責分，防禦率飆升至5.73。

遊騎兵柯隆（Bartolo Colon）主投7局被敲8安失4分，靠著隊友的火力支援下，球隊以11：4擊敗水手，柯隆收下本季第6勝，這也是他生涯第246勝。

赫南德茲6局失11分有7分自責分。（USA TODAY Sports）

柯隆收下生涯第246勝。（美聯社）

