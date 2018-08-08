NBA》燒了你的車！ 「0號探員」透露持槍事件細節

曾經的頂尖後衛亞瑞納斯（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）曾經是聯盟一級球星，三次入選明星賽與年度最佳陣容，但巔峰生涯卻因為持槍事件而急轉直下，後來在傷病纏身的狀態下，黯然淡出NBA的舞台。今日他對外透露了一些持槍事件的細節。

2009年爆發持槍事件，起因於隊友克里坦頓（Javaris Crittenton）和麥基（JaVale McGee）因撲克牌賭博而起爭執，作為球隊老大哥的亞瑞納斯前去調停反而跟克里坦頓暴發口角，最後才導致持槍事件的發生：亞瑞納斯帶四支手槍到休息室要克里坦頓開槍。

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今日亞瑞納斯透露當時口角的細節，首先他否認克里斯頓和麥基的爭執與賭博相關，而是麥基看透克里坦頓的手法而贏下撲克牌遊戲。結果克里坦頓不滿地嗆麥基：「所以你就是要讓我這樣子難堪的輸錢？你不給我機會贏回我的錢嗎？」接著亞瑞納斯加入戰局，他怒嗆克里坦頓說：「我會在你在車上時燒了你的車，然後我們會找來滅火器救你出來。」克里坦頓回應說：「喔，那當下我就會開槍射你。」結果兩天後亞瑞納斯乾脆把槍帶到休息室，並要克里斯頓選一把，讓亞瑞納斯射他。

最後這起事件導致兩人的職業生涯走下坡。亞瑞納斯之後被巫師買斷並無能在東山再起；克里坦頓消失在NBA，並於2015年因謀殺案被判刑23年。

持槍事件相關人麥基（右）。（資料照，歐新社）