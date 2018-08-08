中職》全壘打產量大幅下滑 本土投手大躍進

2018/08/08 11:40

統一獅先發投手施子謙拿下9勝，本季至今僅被敲出3發全壘打。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中華職棒例行賽程打完3分之2，無論全壘打產量、投手防禦率、得失分都比2016年大幅滑落。

今年中職打完156場例行賽，累積291支全壘打，長打率4成34，總得分1741分；2016年前156場例行賽，出現398支全壘打，足足比今年同期多出超過百轟，長打率4成76、總得分2087分也高出不少。

若只看下半季數據，今年下半季本土投手防禦率僅4.13，2016年下半季本土投手防禦率高達6.59，差距相當大，土投表現大躍進。

再回頭看全壘打產量，2016年打了240場，只有19場沒出現全壘打，單場超過6轟的比賽多達17場；今年打了156場，就有31場全壘打掛零，單場超過6轟比賽僅1場，兩年前全壘打滿天飛的景象已不復見，中職全壘打產量已連兩年下滑，而且下滑數據相當明顯。

中職前156場例行賽數據

年度

2016

2018

全壘打

398轟

291轟

長打率

4成76

4成34

洋投防禦率

5.50

4.31

土投防禦率

6.18

5.22
相關關鍵字： 中職 棒球

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