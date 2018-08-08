MLB》受傷很可恥？洋基佛雷瑟震怒回擊、主播失言被罵翻

洋基佛雷瑟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基遭紅襪橫掃後，雙方差距再度被拉開，知名主播麥可凱（Michael Kay）卻提出「佛雷瑟（Clint Frazier）應該要為自己的健康狀態感到羞愧」的言論，此話一出隨即遭到外界砲轟，佛雷瑟本人也出面回擊，麥可凱稍早已為此發文道歉。

負責播報洋基比賽的麥可凱在談論到洋基近況時，特別提到傷兵佛雷瑟和艾斯柏瑞 （Jacoby Ellsbury），他認為球員得應該要因為沒有保持健康而感到羞愧，對此，因腦震盪而無法出賽的佛雷瑟在推特發文反擊。

請繼續往下閱讀...

「不管是不是玩笑話，我不欣賞你今天說的話。」佛雷瑟寫道，「我會盡一切努力恢復健康，全力消除腦震盪的疑慮，所以不要在公開場合這樣評論我，我們今年甚至沒有討論到腦震盪的傷勢，你才要感到羞愧。」

麥可凱的言論也引來不少批評聲浪，而他也趕緊發文向佛雷瑟道歉，「我從未質疑誰受傷了，我也為你受傷感到難過，我知道你和艾斯柏瑞受傷相當不幸，你們都很想出賽，我所說的話讓你們誤解很抱歉。」麥可凱試圖發文滅火，仍無法平息眾人怒火，「你知道你說了什麼嗎？」、「你羞辱了球員」、「這不是道歉吧？」

佛雷瑟季前春訓時撞到頭部，一直有腦震盪的症狀出現，今年出賽場次不多，只打了15場，而艾斯柏瑞因左臀傷勢將動刀，本季宣告報銷。