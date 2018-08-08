NBA》耶誕大戰揭露！紫金詹皇戰衛冕軍勇士

2018/08/08 14:10

去年耶誕對決最後由勇士隊擊敗詹姆斯的騎士隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一年一度的NBA耶誕大戰，對戰組合揭曉！儘管官方尚未公布，但美國媒體已率先爆料數個對戰組合，其中最讓人引頸期盼的對決就是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將要率領他的新球隊洛杉磯湖人，到金州勇士主場甲骨文球場踢館。

這同時也是詹姆斯跟柯瑞（Stephen Curry）連續四年在耶誕節對決。不過詹姆斯曾在過去表示，他並不是很喜歡在耶誕節出戰，因為這樣影響到他跟家人的團聚時光。

另外還有四個對戰組合分別是魏斯布魯克（Russell Westbrook）領軍的雷霆隊要強碰哈登（James Harden）的火箭隊，跟去年是相同戲碼。差別就是安東尼（Carmelo Anthony）剛好在這個休賽季換上火箭隊球衣，而這次比賽也將在休士頓主場舉行。

繼去年之後魏斯布魯克又要對上哈登。（資料照，USA Today）

第三個組合是去年東部分區半決賽的重演，由塞爾提克隊對上七六人隊。去年兩隊在東部分別佔據第2、3名的位置，在詹姆斯離開東區和暴龍進行大交易之後，兩支都有不少優秀年輕球員的球隊都有望更上層樓。

去年季後賽塞爾提克隊以4：1淘汰七六人隊。（資料照，美聯社）

另外兩個組合分別是公鹿隊跟尼克隊，以及西北組內戰的拓荒者隊對上爵士隊。

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