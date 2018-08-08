棒球》紐約時報談台灣棒球 中職醜聞再被提及

桃園棒球場湧入破萬名球迷。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕《紐約時報》近日撰文介紹「台灣棒球」，從「中華職棒」的聯盟名稱道出台灣和中國的糾葛，同時還提到了簽賭醜聞為台灣棒球所帶來的汙名，不過，各隊不斷努力改革之下，中職比賽的「熱鬧氛圍」成為吸引球迷進場一大要素。

該文作者李‧梅耶斯（Steven Lee Myers）指出，台灣人非常熱衷棒球運動，而且戰果相當輝煌，但「中華職業棒球大聯盟」的名字本身就反映了台灣與中國的複雜歷史，在面臨中國的打壓下，棒球無疑是台灣最強大軟實力工具，獲得國際認可的最佳途徑。

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李‧梅耶斯接著道出「中華職棒」成立至今的轉變，不只一次的簽賭醜聞籠罩台灣棒壇，除了球員、教練被開除外，甚至還有球隊因此解散，連帶影響觀賽人數。

不過，聯盟加強管制積極擺脫簽賭陰影，加上各球團更加用心經營，義大犀牛（富邦悍將前身）就曾砸重金找來大咖球星曼尼（Manny Ramirez）助陣，球隊高層也積極構思、推出一系列週邊活動，找來啦啦隊帶動觀眾，讓球迷不只是在看比賽，邊喊口號邊做加油動作就好像是在做「有氧運動」一樣。

畢竟在看美國職棒，現場可能還能聽得見球棒擊球的清脆聲響，但台灣棒球比賽相當不一樣，文中訪問了一名桃猿隊球迷，他表示自己很喜歡場邊的加油氛圍，所以有時候會專程搭近1小時的車程到場觀賽，現在中職的比賽氣氛變得更加熱鬧，成為中華職棒的一大特色，也讓台灣人民再度為棒球運動瘋狂。