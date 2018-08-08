MLB》安杜哈爾關鍵安 洋基延長賽13局氣走白襪

安杜哈爾在第13局敲超前分安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場與白襪熬戰13局，靠著新人安杜哈爾（Miguel Andujar）在13局上的超前安打、以及轉戰牛棚的葛雷（Sonny Gray）後援3局好投，洋基終場以4：3氣走白襪。

前6局打完以0：1落後的洋基，7局上靠安杜哈爾敲陽春砲追平，雙方打進延長賽。10局上史坦頓（Giancarlo Stanton）敲兩分砲超前，未料下半局洋基新同學布里頓（Zach Britton）砸鍋，被白襪主砲阿布瑞尤（Jose Abreu）揮兩分彈追平。

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兩隊打到第13局，安杜哈爾在2出局一、二壘有人的情況下，揮出帶有1分打點的超前分安打，加上洋基葛雷關門成功，守住戰果。不過，同區的紅襪今贏球，洋基與死對頭的勝場差距仍多達9場。

洋基先發投手沙巴西亞5.2局飆出12次三振，僅失1分無關勝敗；布里頓1局失2分，本季第2次救援失敗；葛雷後援3局僅被敲1安、送出4次三振，沒有失分，獲得第9勝。

白襪先發羅培茲（Reynaldo Lopez）主投7局僅失1分，阿維蘭（Luis Avilan）0.2局失1分吞本季首敗。

安杜哈爾。（法新社）