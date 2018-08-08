MLB》希爾對戰前東家繳好投 道奇終結運動家6連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕38歲的道奇先發投手希爾（Rich Hill）今天面對老東家主投5.1局被敲3安失2分，另送出5K，加上接替投球的後援投手完美封鎖，最終道奇以4：2終結運動家近期的6連勝。

道奇開局靠著有效推進先馳得點，2局上巴恩斯（Austin Barnes）的犧牲打再拿一城；3局上貝林傑（Cody Bellinger）又敲出帶有1分打點的安打，幫助道奇取得3：0領先。

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戴維斯（Khris Davis）6局下夯出兩分砲、同時是本季第32轟，幫助運動家追到只差1分，不過，坎普（Matt Kemp）7局上敲出帶有1分打點的安打讓道奇再度擴大領先，接著終結者簡森（Kenley Jansen）9局下登板成功關門，完成本季第32次救援成功，終結運動家近期的6連勝及主場8連勝的氣勢。

未能延續上個系列賽在主場橫掃老虎的氣勢，今日運動家先發投手馬奈亞 （Sean Manaea）表現差勁，僅投2.2局被敲5安失3分、另有3保送，吞下本季第8敗。

希爾對運動家奪勝。（USA TODAY Sports）

戴維斯本季第32轟未能幫助運動家繼續連勝。（法新社）

馬奈亞投不滿3局就被換下場。（USA TODAY Sports）