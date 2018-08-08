亞運》中國帶12投 台灣要當心這幾名投手

2018/08/08 15:17

被日本譽為「中國版大谷翔平」、投打兼修還能蹲捕的孟偉強。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2018年雅加達亞運中國隊24名球員，其中13人是去年經典賽成員，在美職大聯盟協助下，今年5月中國直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊比賽，近3個月時間以賽代訓，同時導入美式訓練，該獨立聯盟比賽強度至少有美職小聯盟2A以上層級，藉由高強度賽事和科學化訓練，中國希望在亞運能拚出好成績，遠程目標希望進軍2020年東京奧運。

今年亞運中國24名球員，除了效力美職海盜新人聯盟的宮海成之外，其他23人都直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊打比賽，其中投手有12人，僅冉松是左投，另11人都是右投，包括被日本譽為「中國版大谷翔平」、投打兼修還能蹲捕的孟偉強。

由於美國獨立聯盟賽事強度很高，中國選手帳面成績普遍不佳，以孟偉強為例，出賽14場都是先發，拿下4勝6敗、防禦率4.65已是不錯成績，甘泉出賽14場其中13場先發，戰績6敗、防禦率4.24。

孫建增也是先發輪值一員，今年他在美國獨立聯盟先發9場，戰績1勝5敗、防禦率7.34，朱經昊先發6場，戰績5敗、防禦率7.90，再加上宮海成，基本上亞運中國隊先發投手人選就是上述這5人，也有機會對台灣先發。

牛棚部分，今年在美國獨立聯盟表現不俗有兩投，其一是鄭超群，出賽22場投了25.1局、防禦率1.42，其二是齊鑫，出賽21場投了21.1局、防禦率2.10，陣中唯一左投冉松防禦率高達6.26。

亞運中國12投當中，包括鄭超群、楊燕勇、劉宇、甘泉、宮海成、逯宇松和孟偉強等7投都是去年經典賽班底，若無意外，這屆亞運台灣隊應該會對戰中國，這一批歷經大型國際賽事和美國獨立聯盟比賽洗禮的中國選手，屆時將是難纏的對手。

★亞運中國投手今年在美國獨立聯盟成績

投手

左右投

出賽

先發

局數

防禦率

孟偉強

右投

14

14

69.2

6

4

4.65

甘泉

右投

14

13

70

0

6

4.24

孫建增

右投

10

9

41.2

1

5

7.34

朱經昊

右投

7

6

27.1

0

5

7.90

鄭超群

右投

22

0

25.1

0

1

1.42

齊鑫

右投

21

0

21.1

0

1

2.10

崔恩庭

右投

10

0

15.1

1

0

4.10

逯宇松

右投

20

0

22.1

2

1

4.43

楊燕勇

右投

25

0

35.1

0

4

5.60

冉松

左投

22

0

18.2

1

1

6.26

劉宇

右投

14

0

25.1

0

0

8.52

*宮海成

右投

9

0

11.2

0

0

7.71

*宮海成為美職海盜新人聯盟投球成績
相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 2018亞運

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