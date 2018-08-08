亞運》中國帶12投 台灣要當心這幾名投手

被日本譽為「中國版大谷翔平」、投打兼修還能蹲捕的孟偉強。（資料照，法新社）
〔記者羅志朋／綜合報導〕2018年雅加達亞運中國隊24名球員，其中13人是去年經典賽成員，在美職大聯盟協助下，今年5月中國直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊比賽，近3個月時間以賽代訓，同時導入美式訓練，該獨立聯盟比賽強度至少有美職小聯盟2A以上層級，藉由高強度賽事和科學化訓練，中國希望在亞運能拚出好成績，遠程目標希望進軍2020年東京奧運。
今年亞運中國24名球員，除了效力美職海盜新人聯盟的宮海成之外，其他23人都直接加入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊打比賽，其中投手有12人，僅冉松是左投，另11人都是右投，包括被日本譽為「中國版大谷翔平」、投打兼修還能蹲捕的孟偉強。
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由於美國獨立聯盟賽事強度很高，中國選手帳面成績普遍不佳，以孟偉強為例，出賽14場都是先發，拿下4勝6敗、防禦率4.65已是不錯成績，甘泉出賽14場其中13場先發，戰績6敗、防禦率4.24。
孫建增也是先發輪值一員，今年他在美國獨立聯盟先發9場，戰績1勝5敗、防禦率7.34，朱經昊先發6場，戰績5敗、防禦率7.90，再加上宮海成，基本上亞運中國隊先發投手人選就是上述這5人，也有機會對台灣先發。
牛棚部分，今年在美國獨立聯盟表現不俗有兩投，其一是鄭超群，出賽22場投了25.1局、防禦率1.42，其二是齊鑫，出賽21場投了21.1局、防禦率2.10，陣中唯一左投冉松防禦率高達6.26。
亞運中國12投當中，包括鄭超群、楊燕勇、劉宇、甘泉、宮海成、逯宇松和孟偉強等7投都是去年經典賽班底，若無意外，這屆亞運台灣隊應該會對戰中國，這一批歷經大型國際賽事和美國獨立聯盟比賽洗禮的中國選手，屆時將是難纏的對手。
★亞運中國投手今年在美國獨立聯盟成績
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投手
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左右投
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出賽
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先發
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局數
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勝
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敗
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防禦率
|
孟偉強
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右投
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14
|
14
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69.2
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6
|
4
|
4.65
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甘泉
|
右投
|
14
|
13
|
70
|
0
|
6
|
4.24
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孫建增
|
右投
|
10
|
9
|
41.2
|
1
|
5
|
7.34
|
朱經昊
|
右投
|
7
|
6
|
27.1
|
0
|
5
|
7.90
|
鄭超群
|
右投
|
22
|
0
|
25.1
|
0
|
1
|
1.42
|
齊鑫
|
右投
|
21
|
0
|
21.1
|
0
|
1
|
2.10
|
崔恩庭
|
右投
|
10
|
0
|
15.1
|
1
|
0
|
4.10
|
逯宇松
|
右投
|
20
|
0
|
22.1
|
2
|
1
|
4.43
|
楊燕勇
|
右投
|
25
|
0
|
35.1
|
0
|
4
|
5.60
|
冉松
|
左投
|
22
|
0
|
18.2
|
1
|
1
|
6.26
|
劉宇
|
右投
|
14
|
0
|
25.1
|
0
|
0
|
8.52
|
*宮海成
|
右投
|
9
|
0
|
11.2
|
0
|
0
|
7.71
|
*宮海成為美職海盜新人聯盟投球成績