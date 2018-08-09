紅襪戰藍鳥力拚六連勝 今日賽事預告與轉播

貝茲手感火燙。（USA Today Sports）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

美國職棒例行賽，早上七點由紅襪作客迎戰藍鳥，紅襪今天推出強森（Brian Johnson）先發，對上藍鳥的豪席爾德（Mike Hauschild）。紅襪近期一波五連勝，目前以80勝34敗領先第二名的洋基達9場勝差。值得注意的是紅襪明星中外野手貝茲（Mookie Betts）近5場比賽打擊率高達0.412，是藍鳥必須嚴加注意的對象之一。另外，早上八點還有洋基出戰白襪的比賽，喜愛棒球的球迷們，千萬不要錯過囉！

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中華職棒今日兩地開打，新莊球場由Lamigo桃猿對上富邦悍將，猿隊派出蘇俊羽，對上悍將的黃亦志，蘇俊羽前一場先發面對統一獅，投5局僅失1分，奪下勝投和單場MVP，今天能否延續好表現幫助球隊贏球？洲際球場由中信兄弟迎戰統一獅，象隊推出楊志龍先發，獅隊則由洋將瑞安主投。楊志龍近2場先發共失11分，此役減少失投球並拉長局數是首要任務。

日本職棒方面，今天將有3場轉播要帶給球迷，分別是巨人迎戰阪神、西武出戰歐力士，以及日本火腿挑戰樂天。旅日台將陽岱鋼的表現仍是全台灣球迷關注的焦點。球迷們一起打開電視為岱桑加油！

MLB例行賽

07:00 紅襪@藍鳥 FOX體育、民視

08:00 洋基@白襪 FOX體育3台

CPBL例行賽

18:35 猿@悍將 WinTV綜合台、愛爾達體育1台、愛奇藝

18:35 獅@象 緯來育樂台、愛爾達體育2台、愛奇藝

NPB例行賽

17:00 樂天@日本火腿 FOX體育

17:00 西武@歐力士 FOX體育3台

17:00 阪神@巨人 緯來體育、愛爾達體育3台

亞洲盃排球錦標賽

13:20 哈薩克@日本

15:50 泰國@卡達

18:20 澳洲@伊朗

轉播：FOX體育2台