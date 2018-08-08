中職Live》三局打完形成投手戰 猿 0：0 悍將

2018/08/08 19:32

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

桃猿

0

0

0

0

3

0

悍將

0

0

0

0

2

0

第五局

第四局

第三局

三局下，一出局後張正偉再度擊出安打，陳品捷遭到三振，下一棒范國宸擊出右外野飛球出局。

三局上， 一出局後嚴宏鈞擊出內野安打，但下一棒詹智堯擊出雙殺打，澆熄攻勢。

第二局

二局下，林哲瑄三振出局，于孟馗擊出游擊方向滾地球出局，方克偉擊出三壘方向滾地球出局。

二局上，林泓育擊出外野飛球出局，郭嚴文同樣擊出外野飛球出局，下一棒藍寅倫吞下三振。

第一局

一局下，張正偉率先敲安，陳品捷靠著野手選擇上到一壘，但張正偉在二壘前遭到封殺，下一棒范國宸保送上壘，蔣智賢擊出投手前滾地球出局，林益全遭到三振。

一局上，詹智堯擊出外野飛球出局，下一棒林立敲安，王柏融再補上安打，但一壘上的林立因妨礙跑壘出局，隨後王柏融盜上二壘，但陳俊秀擊出中外野飛球出局。

賽前

富邦悍將在主場迎戰Lamigo桃猿，雙方都派出洋投先發，富邦由羅力掛帥主投，猿隊則是尼克斯，悍將更換總教練以後，上周打出3勝2敗的成績；反觀奪得上半季冠軍的猿隊，近況相當不理想，單周5戰全敗，面臨一波5連敗的低潮。尼克斯此役肩負球隊止敗重任。

Lamigo桃猿林泓育重返先發。（記者陳志曲攝）

兩隊先發打線：

Lamigo桃猿

棒次

富邦悍將

詹智堯  CF

1

張正偉  RF

林立    3B

2

陳品捷  LF

王柏融  LF

3

范國宸  1B

陳俊秀  1B

4

蔣智賢  3B

林泓育  DH

5

林益全  DH

郭嚴文  2B

6

林哲瑄  CF

藍寅倫  RF

7

于孟馗  SS

郭永維  SS

8

方克偉  C

嚴宏鈞  C

9

陳凱倫  2B

尼克斯

先發

羅力

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