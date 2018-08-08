中職Live》三局打完形成投手戰 猿 0：0 悍將

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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悍將
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0
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0
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0
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0
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2
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0
第五局
第四局
第三局
三局下，一出局後張正偉再度擊出安打，陳品捷遭到三振，下一棒范國宸擊出右外野飛球出局。
三局上， 一出局後嚴宏鈞擊出內野安打，但下一棒詹智堯擊出雙殺打，澆熄攻勢。
請繼續往下閱讀...
第二局
二局下，林哲瑄三振出局，于孟馗擊出游擊方向滾地球出局，方克偉擊出三壘方向滾地球出局。
二局上，林泓育擊出外野飛球出局，郭嚴文同樣擊出外野飛球出局，下一棒藍寅倫吞下三振。
第一局
一局下，張正偉率先敲安，陳品捷靠著野手選擇上到一壘，但張正偉在二壘前遭到封殺，下一棒范國宸保送上壘，蔣智賢擊出投手前滾地球出局，林益全遭到三振。
一局上，詹智堯擊出外野飛球出局，下一棒林立敲安，王柏融再補上安打，但一壘上的林立因妨礙跑壘出局，隨後王柏融盜上二壘，但陳俊秀擊出中外野飛球出局。
賽前
富邦悍將在主場迎戰Lamigo桃猿，雙方都派出洋投先發，富邦由羅力掛帥主投，猿隊則是尼克斯，悍將更換總教練以後，上周打出3勝2敗的成績；反觀奪得上半季冠軍的猿隊，近況相當不理想，單周5戰全敗，面臨一波5連敗的低潮。尼克斯此役肩負球隊止敗重任。
Lamigo桃猿林泓育重返先發。（記者陳志曲攝）
兩隊先發打線：
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Lamigo桃猿
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棒次
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富邦悍將
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詹智堯 CF
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1
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張正偉 RF
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林立 3B
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2
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陳品捷 LF
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王柏融 LF
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3
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范國宸 1B
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陳俊秀 1B
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4
|
蔣智賢 3B
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林泓育 DH
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5
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林益全 DH
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郭嚴文 2B
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6
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林哲瑄 CF
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藍寅倫 RF
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7
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于孟馗 SS
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郭永維 SS
|
8
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方克偉 C
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嚴宏鈞 C
|
9
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陳凱倫 2B
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尼克斯
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先發
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羅力