中職Live》三局打完形成投手戰 猿 0：0 悍將

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 0 0 0 3 0 悍將 0 0 0 0 2 0

第五局

第四局

第三局

三局下，一出局後張正偉再度擊出安打，陳品捷遭到三振，下一棒范國宸擊出右外野飛球出局。

三局上， 一出局後嚴宏鈞擊出內野安打，但下一棒詹智堯擊出雙殺打，澆熄攻勢。

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第二局

二局下，林哲瑄三振出局，于孟馗擊出游擊方向滾地球出局，方克偉擊出三壘方向滾地球出局。

二局上，林泓育擊出外野飛球出局，郭嚴文同樣擊出外野飛球出局，下一棒藍寅倫吞下三振。

第一局

一局下，張正偉率先敲安，陳品捷靠著野手選擇上到一壘，但張正偉在二壘前遭到封殺，下一棒范國宸保送上壘，蔣智賢擊出投手前滾地球出局，林益全遭到三振。

一局上，詹智堯擊出外野飛球出局，下一棒林立敲安，王柏融再補上安打，但一壘上的林立因妨礙跑壘出局，隨後王柏融盜上二壘，但陳俊秀擊出中外野飛球出局。

賽前

富邦悍將在主場迎戰Lamigo桃猿，雙方都派出洋投先發，富邦由羅力掛帥主投，猿隊則是尼克斯，悍將更換總教練以後，上周打出3勝2敗的成績；反觀奪得上半季冠軍的猿隊，近況相當不理想，單周5戰全敗，面臨一波5連敗的低潮。尼克斯此役肩負球隊止敗重任。

Lamigo桃猿林泓育重返先發。（記者陳志曲攝）

兩隊先發打線：