MLB》大谷全壘打都飛超遠？ 這數據告訴你不是錯覺

大谷翔平本季全壘打平均距離超過400英呎。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕二刀流少年大谷翔平今年已經打出12發全壘打，遠遠超越季前球探對他的期待，大谷的怪力也讓他擊出的小白球都飛得超級遠，今年大谷平均的全壘打距離甚至超越洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）和賈吉（Aaron Judge）。

根據ESPN目前的紀錄顯示，大谷前11發全壘打平均飛行距離為420英呎，這是大聯盟所有擊出10發全壘打以上的球員中最遠的紀錄，甚至比史坦頓與賈吉平均的402英呎、398.81英呎都還要遠上許多。

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史坦頓本季全壘打平均距離為402英呎。（法新社）

《Statcast》資料顯示，大谷本季最遠的全壘打是449英呎，這個紀錄在大聯盟今年出賽100個打席以上的打者排名第44。本季最遠的一發全壘打是由教士隊的科爾德羅（Franchy Cordero）所擊出，距離為489英呎。

此外，大谷不僅全壘打打得遠，他的擊球速度在大聯盟也是頂尖水準，本季大谷的擊球初速為92.2英哩，在大聯盟出賽100個打席以上的打者中排名第20。今年大聯盟平均擊球初速為88.5英哩，大谷足足高出3.7英哩。

不只打擊，大谷的跑壘速度也相當驚人。（美聯社）

今年大谷雖然因傷導致投球場次減少，但他在打擊上的貢獻十分驚人，根據數據網站《Fangraphs》顯示，本季大谷出賽71場，在223個打席裡轟出12發全壘打，打擊率2成73、上壘率3成51、長打率0.535，wRC+為143，WAR（球員綜合評價）為1.5，另外他還有5次的盜壘成功。