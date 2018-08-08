足球》世足賽爆冷贏德國 南韓球員每人抱回千萬獎金

南韓爆冷勝德國，每人都能抱回高額獎金。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「太極虎」南韓在本屆世界盃足球賽爆冷擊敗世界排名第一的「日耳曼坦克」德國，成為亞洲首支在世界盃賽場上擊敗德國的球隊，南韓足協也頒發獎金感謝辛苦的球員、教練，而球員每人都能獲得約5000萬韓元（約137萬台幣）的高額獎金。

南韓隊成為首支在世界盃大舞台上能擊敗德國坦克的亞洲球隊。上次南韓在1994年世界盃以2：3不敵德國，當時是首支能從德國得分的亞洲隊伍。

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本屆雖最終無緣16強，但球員們的表現也讓南韓全國上下為之振奮，南韓足協昨（7日）表示，已經將獎金發放給南韓隊教練和球員們。根據《韓聯社》報導指出，這次共有23名球員獲得獎金，加上提供給主帥申台龍等教練組和工作人員的獎金在內，獎金總額達16.5億韓（約4500萬台幣）。其實在南韓隊確定挺進世界盃32強時，南韓足協就已經霸氣向球員發放總額高達24億韓元（約6500萬台幣）的獎金。

韓國陣中25歲的前鋒孫興慜，在這次世界盃3戰踢進2球，爆冷擊敗德國一役更踢進關鍵球鎖住勝局，實現了只有1%的奇蹟，賽前他就曾因獲評A級，先進帳8000萬韓元（約218萬台幣）的獎金，加上此次賽後又獲頒的5000萬韓元，本屆世界盃上總計就進帳1.3億韓元（約355萬台幣）。

南韓隊明星前鋒孫興慜。（資料照，美聯社）