SBL》「雙洋將制」新球季登場！將有身高、薪資限制

SBL下一季將會採用雙洋將制。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL第16季委員會，今包含體育署長高俊雄、體育署競技組組長洪志昌、SBL委員會召集人高志鵬及7個球團代表與會，新賽季重大變革拍板定案，雙洋將制確定登場，賽程也會多增加一循環，未來體育署將會補助300萬元。

SBL委員會今召開，雙洋將制確定在第16季登場，但附帶條件包含兩名洋將不得超過405公分、月薪合計3萬美元，以及「4節6人制」，第4節一隊僅能有1名洋將在場上。

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下季SBL賽程預計從原本 5循環增加到6循環，賽程增加也牽涉到場地問題，加上先前傳出雙北場館都在整修，可能沒有場地可使用，籃協秘書長李一中表示，將優先安排桃園以南的場館，但詳細的賽程和行銷宣傳方式，得等到下週三開會討論。

至於球迷最關心的職業化問題，李一中表示，站在籃協立場當然樂觀其成，但眼前最重要的場館問題得先解決，「若要職業化，各球隊得有自己的主場，相關配套仍得要討論，不然也可以會遇到像今年一樣的情況。」他也透露，召集人高志鵬在會中提議可由有製播、行銷等能力的行銷公司在新球季帶領各球團進行，但各球隊代表都表示得回去和球團討論。