曾俊欣期許超越自我 「夜市小球王」法國歡度17歲生日（影音）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「夜市小球王」曾俊欣8月8日滿17歲，法國當地訓練營特地舉辦一個熱鬧溫馨的生日派對，讓他在練球後既驚喜又感動，並許下願望：「態度決定一切，努力超越自己！」

曾俊欣從小打球，幾乎都在國外訓練中過生日，也從沒特別慶生，今年俱樂部主動在球場舉辦了一個別開生面的慶生會，讓全俱樂部小朋友都圍繞著「夜市小球王」慶生，場面相當溫馨。與前世界球王費德爾（Roger Federer）同樣8月8日父親節出生的他，透露3個生日願望：「第一、謝謝所有贊助商，希望他們都能賺大錢；第二、希望家人身體健康順心；最後一個願望才是希望能一直保持今年的好表現，為台灣打下更多的好成績。」

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「曾爸」曾育德表示，有贊助商支持，才能到法國接受正統訓練，「我們都抱持戒慎恐懼心情，所以前幾年跟俊欣幾乎沒過生日和父親節，今年很開心看到俊欣有點小成績，但接下來面對職業賽更關鍵時期，我跟俊欣都會全力以赴。」

挾著横掃法網、溫網雙料大滿貫青少男單冠軍、外加3座職業未來賽金盃的佳績，曾俊欣已成為台灣最炙手可熱的網壇新星，他與老爸正在尼斯，參與由美國名將小威廉絲（S.Williams）教頭穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）開設的網球俱樂部特訓，積極為接下來美網青少男、青年奧運和青少年年終名人賽備戰。

曾俊欣在法國歡度17歲生日。（Mouratoglou Tennis academy提供）

曾俊欣在法國慶生。（Mouratoglou Tennis academy提供）

曾俊欣歡度17歲生日。（曾育德提供）

俱樂部主動在球場舉辦慶生會，讓俱樂部小朋友都圍繞著慶生，場面相當溫馨。（曾育德提供）